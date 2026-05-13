Calendario oficial de pensiones Bienestar 2026 para mayo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Las

de las

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se continúan realizando parcialmente durante mayo. Estos pagos corresponden aldel año, es decir, mayo-junio.Cadatiene el objetivo de brindara un sector específico y vulnerable de la población. Estos apoyos son una importante fuente de financiamiento para millones de familias en México, quienes los ocupan para comprar medicamentos, despensa, pagar servicios, entre otros.A 2026 cada programa ofrece la cantidad de:: 3,100 pesosPensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesosPrograma Madres Trabajadoras: 1,650 pesosDe acuerdo con el calendario oficial, emitido por la, este miércolesle corresponde recibir su depósito a aquellos beneficiarios cuyocomience con las letras H, I, J o K.Los pagos comenzaron a realizarse de manera escalonada el pasadoy se espera lograr la cobertura completa de derechohabientes para el próximo miércoles. En los siguientes días los beneficiarios de estos programas continuarán recibiendo sus depósitos en el siguiente orden:Jueves 14 de mayo: LViernes 15 de mayo: MLunes 18 de mayo: MMartes 19 de mayo: N, Ñ, OMiércoles 20 de mayo: P, QJueves 21 de mayo: RViernes 22 de mayo: RLunes 25 de mayo: SMartes 26 de mayo: T, U, VMiércoles: W, X, Y, ZEs importante recalcar que el dinero se deposita directamente a las cuentas de cada beneficiario y puede ser retiradoen cualquier sucursal del, o bien, utilizando laen negocios, tiendas y establecimientos que acepten este método.