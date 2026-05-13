Calendario oficial de pensiones Bienestar 2026 para mayo
Montos varían según programa y pueden retirarse sin comisión en Banco del Bienestar.
A
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Lasdispersiones de las Pensiones para el Bienestar 2026
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
se continúan realizando parcialmente durante mayo. Estos pagos corresponden al tercer bimestre del año, es decir, mayo-junio.
Cada Programa del Bienestar tiene el objetivo de brindar ayuda económica a un sector específico y vulnerable de la población. Estos apoyos son una importante fuente de financiamiento para millones de familias en México, quienes los ocupan para comprar medicamentos, despensa, pagar servicios, entre otros.
A 2026 cada programa ofrece la cantidad de:
Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos
Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos
Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos
Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos
De acuerdo con el calendario oficial, emitido por la Secretaría del Bienestar, este miércoles 13 de mayo le corresponde recibir su depósito a aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comience con las letras H, I, J o K.
Los pagos comenzaron a realizarse de manera escalonada el pasado 4 de mayo y se espera lograr la cobertura completa de derechohabientes para el próximo miércoles 27 de mayo. En los siguientes días los beneficiarios de estos programas continuarán recibiendo sus depósitos en el siguiente orden:
Jueves 14 de mayo: L
Viernes 15 de mayo: M
Lunes 18 de mayo: M
Martes 19 de mayo: N, Ñ, O
Miércoles 20 de mayo: P, Q
Jueves 21 de mayo: R
Viernes 22 de mayo: R
Lunes 25 de mayo: S
Martes 26 de mayo: T, U, V
Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z
Es importante recalcar que el dinero se deposita directamente a las cuentas de cada beneficiario y puede ser retirado sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, o bien, utilizando la tarjeta para pagar en negocios, tiendas y establecimientos que acepten este método.
no te pierdas estas noticias
Calendario oficial de pensiones Bienestar 2026 para mayo
SLP
El Universal
Montos varían según programa y pueden retirarse sin comisión en Banco del Bienestar.
Entérate | Lo que se sabe de la violencia en Chilapa
SLP
El Universal
Fuerzas federales y estatales despliegan más de mil elementos para restablecer orden
México pide extradiciones a EU por 'huachicol' y caso Ayotzinapa
SLP
El Universal
Se han pedido apoyos específicos al Departamento de Estado pero no hay respuesta, señala Claudia Sheinbaum