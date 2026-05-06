Calendario SEP 2026: ¿cuándo terminan oficialmente las clases?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha formalizado las fechas que marcan el término del presente ciclo escolar para millones de estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

SEP establece fechas oficiales para fin de ciclo escolar 2026

Según el calendario oficial publicado por las autoridades educativas, la culminación de las actividades académicas responde a la necesidad de cumplir con los 190 días de clase efectivos estipulados para el sector público y privado.

Este proceso no solo implica el fin de las lecciones frente a grupo, sino que activa una serie de protocolos administrativos que incluyen la entrega de boletas y los periodos de descarga administrativa para el personal docente.

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Calendario SEP fin clases 2026: fechas clave

La SEP establece que el último día de clases para los alumnos es el lunes 6 de julio de 2026. Sin embargo, el ciclo escolar concluye administrativamente el 13 de julio de 2026, una vez que el personal educativo completa los procesos de evaluación y registro de calificaciones en los sistemas digitales estatales y federales.

Durante la última semana de actividades, las instituciones educativas realizan la entrega de boletas de calificaciones y certificados a los padres de familia o tutores.

La normativa vigente señala que, previo a la salida oficial, los docentes participan en sesiones intensivas del Consejo Técnico Escolar (CTE) para planificar el siguiente periodo lectivo y realizar el balance pedagógico anual.

Vacaciones y recomendaciones para el cierre del ciclo escolar

El periodo de receso escolar (comúnmente denominado vacaciones de verano) inicia formalmente para el personal docente y administrativo tras concluir sus labores de organización interna. Según el Observatorio de la Educación Básica, la planeación anticipada del calendario permite que las familias gestionen de manera eficiente los trámites de inscripción y reinscripción.

La Secretaría de Educación recalca que el fin de las clases ocurre de manera simultánea en las 32 entidades federativas, a menos que existan ajustes específicos derivados de condiciones climáticas extremas en zonas del norte o sur del país.

Las autoridades educativas mexicanas mantienen la recomendación de consultar las plataformas oficiales de cada Secretaría de Educación estatal para verificar posibles variaciones menores en la entrega de documentos finales, asegurando que el cierre de actividades se realice bajo un marco de orden y legalidad.