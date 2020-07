Cambio de estrategia contra el Covid-19, exige PRI

México ocupa el tercer lugar mundial en fallecimientos por la pandemia del Covid-19, y "no teníamos que haber llegado a esto", lamentó el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En los hechos, México ha rebasado a Reino Unido en número de fallecimientos por Covid-19, y más arriba están Brasil, en segundo lugar, y Estados Unidos, en primer lugar.

"No es normal que cada día mueran entre 600 y 800 personas y más de cinco mil sean nuevos casos diariamente", afirmó.

Moreno Cárdenas señaló que se deben aplicar "medidas urgentes que disminuyan el impacto de la pandemia", y propuso que el uso de cubrebocas sea obligatorio, porque no puede ser opcional, y que en los sectores que han regresado a las actividades, se cuide la seguridad de los empleados y de los clientes.

En un comunicado, el priista preguntó: "¿qué más tiene que ocurrir para que el gobierno de Morena ponga atención en el México real y acepte que la estrategia para contener la pandemia no dio resultado?"

Señaló que "hasta hoy el 93.2% de las empresas han sido afectadas, 15 millones de personas perdieron su empleo y casi la mitad de la población ocupada sufrió disminución de su ingreso".