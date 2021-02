Camión evade filtro Covid; atropella y mata a una regidora en Edomex

Mientras estaba en un operativo para vigilar que se respetaran las medidas sanitarias por el Covid-19, la segunda regidora del ayuntamiento de Temascalapa murió al ser atropellada por un tractocamión. Según los reportes policiales, se instaló un filtro de revisión en la carretera Tizayuca-Otumba, en la cabecera municipal de Temascalapa, que era coordinado por la edil Martha Rodríguez Martínez, de 55 años de edad, para recordarle a los conductores sobre las recomendaciones que deberían seguir para que no se propague el coronavirus.

El operador de un camión de carga de la marca International, color beige y franja azul, identificado como José Alejandro, de 41 años de edad, aparentemente intentó evitar el filtro de revisión que colocó la Policía Municipal de Temascalapa, por lo que perdió el control de la unidad. El automotor se brincó el camellón, embistió a tres vehículos y atropelló a la segunda regidora del gobierno local quien se encontraba en ese punto.

Al lugar del percance acudieron paramédicos de Protección Civil local, pero ya no pudieron brindarle los primeros auxilios a la integrante del cabildo de Temascalapa porque ya no tenía signos vitales. El operador del tractocamión fue arrestado por los elementos de Seguridad Pública municipal.

El cuerpo de la regidora quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. Más tarde arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para ordenar que fuera traslado al Servicio Médico Forense.