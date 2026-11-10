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Cancelan el plan para regular a repartidores

Por El Universal

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Cancelan el plan para regular a repartidores
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      Ciudad de México.- El secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García, informó que queda cancelado el plan piloto que buscaba regular a los motociclistas repartidores.

      Tras las protestas y bloqueos de este lunes, el funcionario se reunió con representantes de diferentes sectores de motociclistas para dialogar sobre el plan piloto orientado a regular la actividad de reparto.

      En un comunicado, la dependencia capitalina precisó que durante el encuentro el titular de la Semovi escuchó las inquietudes, propuestas y planteamientos de los trabajadores, y explicó que el propósito de esta iniciativa es ordenar la prestación del servicio de transporte de carga menor en motocicleta, así como avanzar hacia mejores condiciones para quienes realizan esta actividad.

      Destacó la importancia de construir mecanismos que brinden garantías y certeza a las personas repartidoras, atendiendo las necesidades de un sector que históricamente ha enfrentado condiciones de desprotección.

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      Como resultado del diálogo, ambas partes acordaron suspender la prueba piloto e instalar nuevas mesas de trabajo para revisar los planteamientos del sector y enriquecer la propuesta de regulación.

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