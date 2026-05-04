Cancelan misa por Evangelización en la Catedral Metropolitana

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La

informó que se

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por la Evangelización de los pueblos, el mestizaje y la paz, que se realizaría hoy, a las 13:00 horas en la"Ha sido cancelada, debido a que lano reunió la totalidad de los permisos necesarios para la", detalló a través de un comunicado.Asimismo, refirió que lano tenía proyectado ser un homenaje a Hernán Cortés, como se difundió en"Es importante precisar que, contrario a lo que se difundió en algunas publicaciones, la celebración no tenía como finalidad rendir un homenaje a Hernán Cortés. Recordemos que lano es un acto simbólico para exaltar personas o hechos históricos, sino la; y su finalidad siempre será", explicó.Señaló que la misa tenía el propósito de "dar gracias" por el tiempo que ha estado en cartelera la obra musical "Malinche", de, y contemplaba ladurante la celebración, razón por la cual manifestó el deseo de grabarla."Queremos dejar claro que, en ningún momento, se planeó una celebración que diera pie a posicionamientos políticos o ideológicos, o emitir mensajes que buscaran la confrontación, como se ha mencionado en algunas publicaciones de", subrayó.