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Cancelan misa por Evangelización en la Catedral Metropolitana

La misa no rendía homenaje a Hernán Cortés y buscaba agradecer la obra musical

Por El Universal

Mayo 04, 2026 02:10 p.m.
A
Cancelan misa por Evangelización en la Catedral Metropolitana

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La

Arquidiócesis Primada de México
informó que se canceló la misa

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por la Evangelización de los pueblos, el mestizaje y la paz, que se realizaría hoy, a las 13:00 horas en la Catedral Metropolitana.
"Ha sido cancelada, debido a que la producción responsable no reunió la totalidad de los permisos necesarios para la grabación en el recinto", detalló a través de un comunicado.
Asimismo, refirió que la celebración eucarística no tenía proyectado ser un homenaje a Hernán Cortés, como se difundió en diversos medios.
"Es importante precisar que, contrario a lo que se difundió en algunas publicaciones, la celebración no tenía como finalidad rendir un homenaje a Hernán Cortés. Recordemos que la Eucaristía no es un acto simbólico para exaltar personas o hechos históricos, sino la actualización del sacrificio de Cristo; y su finalidad siempre será glorificar a Dios", explicó.
Señaló que la misa tenía el propósito de "dar gracias" por el tiempo que ha estado en cartelera la obra musical "Malinche", de Nacho Cano, y contemplaba la participación de su coro durante la celebración, razón por la cual manifestó el deseo de grabarla.
"Queremos dejar claro que, en ningún momento, se planeó una celebración que diera pie a posicionamientos políticos o ideológicos, o emitir mensajes que buscaran la confrontación, como se ha mencionado en algunas publicaciones de redes sociales", subrayó.

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