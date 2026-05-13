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Canciller Velasco recibe a embajadores de América Latina en CDMX

Embajadores de la región respaldaron los objetivos planteados por México para fortalecer la política exterior.

Por El Universal

Mayo 13, 2026 08:24 p.m.
A
Canciller Velasco recibe a embajadores de América Latina en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recalcó la importancia de mantener el diálogo y la cooperación con todos los países de América Latina (AL) y El Caribe.

Reunión con embajadores de América Latina y El Caribe

En la SRE, el canciller Velasco recibió a embajadores y embajadoras de la región a quienes reiteró "la importancia que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asigna a la región, y el lugar central que tiene en la política exterior mexicana".

Compromiso de México con la integración regional

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"Al tiempo de reconocer el complejo contexto global que vivimos, enfatizó la necesidad de profundizar el diálogo y la cooperación entre todos los países latinoamericanos y caribeños, a fin de avanzar hacia los objetivos de integración regional y prosperidad compartida para nuestros pueblos", informó la Cancillería.

Roberto Velasco también reafirmó la voluntad y disposición de México para estos fines. Las y los embajadores refrendaron su respaldo a los propósitos planteados, apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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