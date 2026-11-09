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Capturan a dos del Cártel del Noreste

Por El Universal

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a dos del Cártel del Noreste
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      Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Gerardo Javier "N", "La Pocha", y su hijo Gerardo "N", "El Nazi", presuntos integrantes del Cártel del Noreste (CDN) al ejecutar tres órdenes de cateo de manera simultánea.

      "La Pocha" cuenta con una orden de aprehensión por parte de Estados Unidos por conspiración y tráfico de drogas a ese país.

      De acuerdo con las investigaciones, "La Pocha" es jefe de plaza en Nuevo Laredo, responsable de la producción y venta de drogas sintéticas, homicidios, secuestros, extorsión y como desapariciones.

      El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que, de acuerdo con las investigaciones y testimonios recabados, Gerardo Javier "N" es señalado como presunto responsable de la desaparición de cuerpos de víctimas desde su participación con Los Zetas, actividad que continuó realizando para el CDN. En tanto, su hijo "El Nazi" es identificado como presunto jefe de una célula de sicarios de Las Tropas del Infierno, estructura operativa de esta organización criminal.

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      A los detenidos se les aseguró armamento, cargadores, cartuchos, diversa droga, cuatro vehículos y un inmueble.

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