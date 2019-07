Carlos Ahumada, también en la mira de FGR por presunta extorsión a Rosario Robles

La Fiscalía General de la República (FGR) consideró que tiene elementos suficientes para proceder penalmente contra el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de documento falso.

La investigación de la FGR contra Ahumada Kurtz derivó de una denuncia que presentó la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien aseguró que el 21 de agosto de 2014 el empresario cometió el delito de extorsión.

Aunque la decisión de ejercer acción penal contra Ahumada Kurtz, dictada originalmente desde el 3 de julio de 2018, fue combatida por su defensa, únicamente logró que un tribunal federal le conceda un amparo con el que ordenó a la FGR precisar los razonamientos por los que consideró que no procede la emisión de una propuesta de no ejercicio de la acción penal, como había solicitado el imputado.

También le requirió que informe cuáles son los medios de prueba o diligencias pendientes de desahogo y por qué no recibió las pruebas desahogadas en el extranjero.

En cumplimiento a la sentencia de amparo, la FGR reiteró el acuerdo de ejercicio de la acción penal pero con los requisitos que le fueron impuestos por el Colegiado e informó que sí recibió las pruebas desahogadas en el extranjero y que no quedaba ninguna diligencia pendiente por desahogar.

Por ello, consideró que cuenta con elementos suficientes para acreditar el cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad de Ahumada Kurtz en su comisión para consignar la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/46A/2013 y su acumulada PGR/DGCAP/ZNO-XIV/47A/2014.