Cárteles y homicidios, los retos para Rosa Icela en la SSPC

De aceptar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez será la primera mujer al mando de la estrategia de seguridad en México que deberá enfrentar los desafíos de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, las dos organizaciones con alcance nacional e internacional.

Pero también están en la lista otros grupos regionales como Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Cártel del Noreste, en Tamaulipas; Los Viagras, Michoacán; Los Rojos y Guerreros Unidos, Guerrero; Zetas Vieja Escuela, Tamaulipas; Nuevo Cártel de Juárez, Chihuahua, entre otros, que se disputan el control territorial para el tráfico de drogas, secuestro y extorsión, lo que ha incrementado la violencia en todo el territorio nacional.

Los frentes abiertos

En Guanajuato, la guerra entre el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima mantiene al estado en el primer lugar en homicidios dolosos, en números absolutos, pese a la detención en agosto de este de año de José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro".

Los enfrentamientos entre el CJNG y Los Viagras por el control de Tierra Caliente, Michoacán, no paran y ya ubican a la entidad en los primeros lugares de asesinatos, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En Tamaulipas, el Cártel del Noreste, Los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Golfo, en alianza con diversas células, siguen retando al Ejército en la llamada frontera chica.

En tanto, los hijos de "El Chapo" Guzmán, quien purga cadena perpetua en Estados Unidos, pelean con la facción de Ismael "El Mayo" Zambada, por el liderazgo total del Cártel de Sinaloa.

Revertir cifras

Disminuir la violencia homicida que está estancada en niveles altos es otro gran reto en materia de seguridad que deberá asumir Rosa Icela Rodríguez.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, señaló que el homicidio doloso llegó a su máxima expresión este año, que será el más violento desde que se tenga registro.

En lo que va de esta administración federal se han registrado 65 mil 580 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el país, lo que representa un incremento de 10.6% si se compara con el mismo periodo del último tramo de gobierno de Peña Nieto, en el que se contabilizaron 59 mil 112 asesinatos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Rivas Rodríguez consideró que Rosa Icela Rodríguez no cuenta con el perfil para ocupar la secretaría de seguridad, ya que se requiere de una persona que se haya formado en las áreas de seguridad, que ayude a mejorar las condiciones del país.

En contraste, al experto en seguridad Alejandro Hope no le parece un mal nombramiento, ya que, dijo, es civil y no militar, con lo que se desechó la posibilidad de que el Presidente entregara de manera total el manejo de la seguridad a los militares.

Hope señaló que Rosa Icela Rodríguez tiene experiencia en el sector, porque fue la coordinadora del gabinete de seguridad cuando López Obrador fue jefe de Gobierno.

Sin embargo, afirmó: "Esto no cambia las líneas básicas de la política de seguridad ni le otorga relevancia a la SSPC. El presidente López Obrador ya optó por la vía militar, ya otorgó el control operativo de la Guardia Nacional a la Sedena".

La presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera Mitre, consideró que la postulación de Rosa Icela Rodríguez por el Presidente fue "a bote pronto y una decisión tan importante en un momento tan crítico debería ser pensada".

La activista señaló que la actual coordinadora de Puertos y Marina Mercante en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene méritos como operadora política, "pero no tiene las credenciales de especialista en seguridad.

"Lo que se requiere es la pacificación del país y esta no se podrá lograr si no se tiene una estrategia de seguridad, un plan de prevención", opinó.