Caso Rocha Moya no afecta revisión del T-MEC: Economía

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- A pesar de las diferencias que se generaron por la petición de extradición del ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el diálogo entre funcionarios estadounidenses y mexicanos por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue adelante, dijo el subsecretario de Comercio Exterior de la

, Luis Rosendo Gutiérrez Romano.

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Incluso, al regreso de la, el secretario, D.C., elpróximo, para reunirse con funcionarios de la Oficina de la Representación Comercial de Estados unidos (USTR por sus siglas en inglés) y del"Nosotros seguimos trabajando con los equipos técnicos de Estados Unidos. De hecho, el próximo martes vamos a estar en Washington para estar eny Comercio. Entonces, no hay ninguna indicación o algo que nos preocupe, tenemos que cuidar la mesa de negociación del comercio", afirmó.Gutiérrez Romano dijo que la instrucción de la Presidencia de la República es trabajar "como hasta ahora" en la, por lo que se llevará a cabo la visita a la Unión Americana.Por lo que, se sabe, se llevará a cabo elde las negociaciones bilaterales México-Canadá el próximoAgregó que hoypara participar en la, del 7 al 9 de mayo, en la que participarán alrededor deEn dicho viaje se reunirá elcon el ministro responsable de Comercio de Canadá,, con la idea de definir las fechas para iniciar las rondas de negociación entre canadienses y mexicanos.En la misión participan representantes del sector privado de México de: agroalimentos, automotriz, educación, energía, farmacéutico, fondos de inversión industrias creativas, infraestructura, logística, patentes e innovación, de acuerdo con laLa dependencia dijo que el objetivo será generarconcretos,, en esos sectores.