CDMX se llenará de flores rumbo al Mundial 2026
Se entregarán 300 mil plantas semanalmente hasta junio para embellecer Paseo de la Reforma y otras avenidas.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- LaSecretaría de Obras y Servicios (Sobse) lanzó una licitación para la adquisición de plantas de ornato
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para embellecimiento de las áreas verdes, avenidas principales y camellones de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026.
En la Gaceta Oficial, la dependencia a cargo de Raúl Basulto Luviano, publicó la licitación con el número de folio SOBSE/LPN/B/011/2026, cuyo plazo para la entrega de las plantas es desde la firma del contrato al 30 de junio próximo.
En el documento se detallan las plantas que servirán para decorar la CDMX rumbo a la justa deportiva; se trata de 120 mil piezas de cada una de las siguientes flores: geranios, lavanda, romero, miguelito, malvón y belén de guinea; además de 478 mil 909 piezas de plantas de cempasúchil.
En marzo pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la CDMX recibirá el Mundial de Fútbol con un millón de plantas y flores provenientes del Suelo de Conservación, las cuales serán instaladas en los principales camellones y avenidas, como el Paseo de la Reforma.
De esta forma, anunció que cada semana, la ciudad recibirá 300 mil plantas para irlas poniendo por toda la capital.
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