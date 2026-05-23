Ceci Flores arremete contra el Gobierno de Jalisco

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Ceci Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó al Gobierno de Jalisco de minimizar la labor de las madres buscadoras luego de que el secretario de Gobierno estatal, Salvador Zamora, consideró prematuro decir que el hallazgo de al menos 17 hornos clandestinos en Lagos de Moreno, se trata de un crematorio clandestino.

Gobierno de Jalisco minimiza hallazgo de hornos clandestinos

La madre buscadora aseguró que los dichos del funcionario estatal son una forma de "querer ocultar la verdad" y de intentar "tapar el sol con un dedo". El secretario de Gobierno estatal sostuvo que "es muy adelantado" decir que es un crematorio y pidió esperar a que termine la investigación para saber de qué se trata en realidad.

"No pueden querer ocultar la verdad, no podemos tapar el sol con un dedo. Tienen que en verdad darse cuenta de la realidad que se está viviendo. Ellos quieren ocultar la verdad que nosotros estamos destapando. El querer manipular la información a su conveniencia para que piensen que todo está bien, que todo está mejor, que no está pasando nada, no es verdad", expresó la líder buscadora en un video posteado en redes sociales.

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Hallazgo y denuncia de crematorio clandestino en Lagos de Moreno

El hallazgo del presunto crematorio ocurrió el pasado 17 de mayo y fue compartido por Flores Armenta en distintos videos. En el lugar se localizaron osamentas y al menos 17 lugares donde, a decir de la madre buscadora, se sepultaban restos humanos después de calcinarlos. Incluso se dijo que tras el arribo de colectivos buscadores se halló el lugar aún humeante, lo que indicó que "apenas unas horas atrás le habían prendido fuego a los cuerpos".

En su videomensaje, Ceci Flores aseguró que el lugar "es un crematorio" y que ahora las autoridades quieren desmentir esta versión y que no había personas reclutadas. También lamentó la situación con los desaparecidos en México diciendo que: "Nada está bien, cada día hay más desaparecidos, más ejecutados (y) más madres buscadoras".

Amenazas contra Ceci Flores por su labor en Sonora

La líder de Madres Buscadoras de Sonora denunció amenazas tras participar en la localización del presunto crematorio en Lagos de Moreno. "Yo he estado recibiendo amenazas tipo amedrentaciones para que no vayamos a la búsqueda que tenemos programada para este fin de semana", dijo.

Contó que ha recibido distintas intimidaciones, incluso a su familia: "Yo estoy recibiendo amedrentaciones y represarías hasta queriéndole dañar a mi familia. Amedrentar es una forma de quitarnos la seguridad, es una forma de amedrentarnos y decirnos: 'pues si sigues con la búsqueda pues no vas a tener seguridad para hacerlo y no te vamos a dar la protección que necesitas para seguir buscando'. Eso es una forma de querer amedrentar a una madre que no puede dejar de buscar".

Finalmente añadió que mantiene la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido desde 2015 y cuya búsqueda ha resultado complicada debido a que, acusa, no hay "autoridades competentes" para la búsqueda, investigación y localización.