Ceci Flores llama a seguir la lucha por hijos desaparecidos

Ceci Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, lamentó que no hay un "Feliz Día de las Madres" para quienes buscan a sus hijos desaparecidos en México debido a que el dolor que sienten por su ausencia les impide sentir felicidad y "alegría en su corazón".

Lucha constante de Madres Buscadoras en Sonora

"No hay nada que festejar, nos han dejado con los brazos vacíos, nos han dejado muertas en vida, con tanto dolor que no nos permite festejar. No hay día de las madres felices, así que hay que seguir la lucha, hay que seguir buscando y hasta encontrarlos", expresó por medio de un video compartido en redes sociales.

La madre buscadora, quien tras 7 años de búsqueda localizó los restos de Marco Antonio, uno de sus dos hijos desaparecidos, hizo un llamado a todas las madres para que "no se rindan" y no abandonen la lucha hasta encontrarlos nuevamente.

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Dolor y llamado a la perseverancia

"Con mucha tristeza, con mucho dolor de verdad, les digo a todas las madres del país: No nos podemos rendir para que las autoridades se vayan y dejen todo el trabajo tirado y no estén avanzando en nada en el tema de nuestros desaparecidos. Nosotras tenemos que seguir avanzando, no nos podemos detener", afirmó.

Añadió que las madres y las familias "somos la única oportunidad de que nuestros hijos vuelvan a casa, así que invito a todas las madres del país a no bajar la guardia, a no rendirse, a seguir la lucha, a no descansar porque esto tiene que ser sin descanso hasta encontrarlos".

Con el rostro visiblemente triste, la líder buscadora lamentó que a un día de celebrarse el 10 de mayo no sienta "alegría en su corazón" ni "ánimos de hacer nada", debido a la falta de avances en el tema de los desaparecidos en México y la poca presencia del Estado y las autoridades.

"Las madres buscadoras del país estamos viviendo tiempos muy difíciles, casi va a ser el 10 de mayo y no tenemos alegría en nuestro corazón, no tenemos ánimos de hacer nada. Estamos sufriendo negligencia, burocracia, impunidad por parte de autoridades porque mientras que ellos piden licencia para descansar, las madres pedimos paciencia y fuerza para avanzar porque sabemos que con voluntad y con amor podemos lograr todo lo que estamos buscando de tantos años", aseguró.

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Flores Armenta mantiene la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido desde 2015. En el caso de su otro hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, la lucha terminó con el hallazgo de sus restos hace casi dos meses.