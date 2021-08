Ceden partidos políticos tiempos oficiales para "Aprende en Casa"

Tal como ocurrió desde el año pasado, los tiempos en radio y televisión que administra el Instituto Nacional Electoral (INE) correspondientes a los partidos políticos, se destinarán nuevamente a la difusión de contenidos educativos, como consecuencia de las medidas de contingencia de la pandemia de Covid-19, en virtud de que el regreso a clases presenciales es voluntario.

El INE publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de su Consejo General en atención a la solicitud presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que, de manera temporal, los tiempos en radio y televisión que administra se destinen a difusión de contenidos educativos en el ciclo escolar 2021-2022, a través del programa Aprende en Casa, como herramienta de apoyo para el docente, los educandos y las familias para continuar con su aprendizaje.

En el acuerdo, el INE explica que en las circunstancias en las que se desarrolló el ciclo escolar 2020-2021, bajo un modelo de educación a distancia, el avance en los aprendizajes de los educandos se logró de manera diversa, por lo que el riesgo de abandono escolar y rezago educativo puede generarse de manera significativa si no se continua con la suma de esfuerzos y estrategias por todos los medios posibles para brindar el servicio; por ello, la SEP ha determinado no interrumpir la transmisión de la programación de Aprende en Casa.

Agrega que la renuncia de los partidos políticos al aprovechamiento de la prerrogativa constitucional en los canales multiprogramados que transmitan contenidos educativos se traduce en que el tiempo se pone a disposición del INE, a partir del 30 de agosto de 2021, fecha en que inicia el ciclo escolar 2021-2022.

"De ahí que este Colegiado, en un ejercicio de ponderación, privilegie el derecho a la educación y considere que los tiempos del Estado a disposición de este Instituto se deban destinar a la impartición de las clases en un ejercicio de colaboración con las autoridades educativas y de salud, para apoyar la continuidad de los estudios de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México".

El INE aclaró que el tiempo de la prerrogativa constitucional sujeto a este acuerdo, únicamente es el relacionado con los canales de multiprogramación que se destinen conforme a las disposiciones emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para cubrir las sesiones escolares o los que por libertad programática determinen hacerlo.

"Es decir, los efectos del presente acuerdo afectarán únicamente a los canales multiprogramados que accedan a dicha modalidad o modifiquen su identidad programática en los términos establecidos en el acuerdo del IFT.

El órgano electoral señala que la vigencia del acuerdo subsistirá hasta la fecha en que las autoridades competentes en materia sanitaria y educativa determinen la reanudación de las actividades escolares presenciales o, en su caso, cuando algún partido político determine que hará uso de su prerrogativa en dichos canales.

Todos los partidos políticos cedieron los tiempos oficiales que les corresponden, salvo 4 partidos locales: Equidad, Libertad y Género, Encuentro Social Hidalgo, Cardenista y Partido Duranguense, que se pronunciaron por no ceder sus prerrogativas de televisión en los canales multiprogramados que transmitan el programa Aprende en Casa.