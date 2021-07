Celebra López Obrador que Zaldívar reconozca corrupción en juzgados y que urge reforma

Al calificarlo como "inédito", el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, haya reconocido que existe corrupción en los juzgados.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador señaló que no se puede generalizar que en todos los juzgados hay corrupción, pero indicó que es un problema que se tiene en la impartición de justicia.

"Me dio mucho gusto la declaración del presidente de la Corte, del presidente Zaldívar, reconociendo lo que es evidente, lo que es lamentablemente una realidad: la corrupción en juzgados.

"Es algo inédito que el presidente de la Suprema Corte, no sé si otro lo haya dicho así de claro, aceptando que hace falta la reforma porque impera la corrupción en jueces; no generalizar, no en todos, pero que sí es un problema que se tiene para la impartición de justicia", dijo en Palacio Nacional.