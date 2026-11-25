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CIUDAD DE MÉXICO.- Al analizar la vitivinicultura en Chihuahua se destaca que, en un tiempo récord, el Sistema Producto Vid de Chihuahua ha consolidado un despegue histórico.

Gracias a su altitud extrema (con viñedos que rebasan los 1,500 metros sobre el nivel del mar) y a una marcada amplitud térmica que encaja en las 5 Zonas Winkler ideales para la concentración de azúcares, acidez idónea y maduración fenólica.

Los empresarios vitivinicultores del estado ha edificado una industria con un carácter inconfundible. Actualmente, se cuenta con una extensión total de más de 400 hectáreas sembradas de vid, distribuidas en diversas regiones ecológicas que dan vida a un portafolio de etiquetas multipremiadas internacionalmente.

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Lo que hace unos años parecía una apuesta audaz en el desierto y la montaña, hoy es una realidad ineludible en el mapa enológico internacional. En un tiempo récord, el Sistema Producto Vid de Chihuahua ha consolidado un despegue histórico para la vitivinicultura del norte de México.

Con una extensión total de más de 400 hectáreas sembradas de vid, el estado aprovecha sus condiciones climáticas únicas.