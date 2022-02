Chumel Torres reacciona a mención de AMLO en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- Al hablar del conflicto Rusia-Ucrania y del supuesto fusilamiento de 17 personas en Michoacán, además de acusar "mucho desparpajo y mala fe" en la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que en su mañanera de este lunes en Palacio Nacional se exhibiera un mensaje que el comunicador Chumel Torres escribió en redes sociales.

En el Salón Tesorería, López Obrador también pidió que se mostraran mensajes que el analista político Liébano Sáenz escribió en Twitter.

"Por eso se equivocan, pues, porque están en una situación anímica que los lleva a lanzarse sin tener todos los elementos.

"Hay un señor que no conozco, pero que siempre está en las redes y polemiza mucho porque; Chumel. Está diciendo, me van a regañar porque dicen mis amigos que para qué los menciono aquí, pero no, no ,no ,no, es que es un fenómeno y es muy importante para que nadie se deje engañar.

"Sin embargo hay quienes les gusta todo esto, tienen tanto coraje, están tan enojado con la transformación que aceptan todo en contra nuestra, y además como ya tienen un pensamiento muy conservador, no hay mucho que hacer, pero los jóvenes sí", expresó al exponer el tuit de Chumel Torres.

En su mensaje en Twitter, Chumel Torres publicó la imagen del expresidente Felipe Calderón montando a caballo en una Marcha de la Lealtad, con la frase: "Usté nomás dé la orden y ya estufas", esto ante el conflicto Rusia-Ucrania.

"Usté nomás dé la orden y ya estufas", leyó López Obrador entre risas.

"Y se enojan mucho los simpatizantes nuestros. Yo les diría que no se enojen, que entiendan de que están moralmente derrotados nuestros adversarios", agregó López Obrador.

---Chumel Torres reacciona con meme de "Megamente" tras mención de AMLO

Tras ser mencionado en la mañanera, Chumel Torres reaccionó con diversos mensajes en su cuenta de Twitter.

"Fusilan 17 personas a plena luz del día ¿y de qué habló el presidente? De un tuit sarcástico de un comediante", escribió Torres.

"EL DÍA QUE HICE REÍR AL PRESIDENTE", dijo en otro mensaje.

"Cuando veo que el Presidente me hace una mención (y en día de Pulso)", escribió Chumel Torres, acompañado de un meme de la película "Megamente".

Cuando veo que el Presidente me hace una mención (y en día de Pulso). pic.twitter.com/KaOZka3O0R — Chumel Torres (@ChumelTorres) February 28, 2022