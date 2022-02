Cientos marchan en el Zócalo en apoyo a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Unas 400 personas, principalmente adultos mayores, se manifestaron este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador de cara a la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril.

Con pancartas alusivas al mandatario y banderas con su rostro acompañado de la leyenda "Yo soy Obradorista", los manifestantes dieron una vuelta a la plancha de la Plaza de la Constitución al grito de "es un honor estar con Obrador", "no estás solo" y "no somos uno, no somos 10, prensa golpista, cuéntanos bien".

También expresaron consignas contra el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama, a quienes acusaron de "traidores a la democracia". Los simpatizantes del presidente López Obrador manifestaron también su apoyo a la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo, por lo que anunciaron que este lunes se instalará un plantón indefinido afuera de la Cámara de Diputados. Con altavoz en mano y bajo los intensos rayos del sol, diversos activistas y simpatizantes de la 4T dieron un mensaje a la gente que se reunió en el Zócalo.

César, integrante de la agrupación "Ciudadanos en Defensa del Pueblo", exhortó a la gente a salir el próximo 10 de abril a votar "por la continuidad del presidente López Obrador".

En esta concentración llamó la atención la presencia de Agustín, de 11 años de edad, disfrazado del presidente López Obrador, quien también se manifestó en favor del mandatario y señaló que desde los tres años comenzó a participar en mítines con una máscara del político tabasqueño.