Cierre de primaria en Yucatán por abandono de directora

CONKAL, Yuc., mayo 13 (EL UNIVERSAL).-

de la primaria "Margarita Maza de Juárez" cerraron instalaciones del plantel para exigir a la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey) la asignación inmediata de un

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los tutores demandan lade la directora, quien acumulamediante licencias para ejercer cargos públicos y actividades políticas.Manifestaron que los alumnos se encuentran en un grave rezago y resienten el abandono en el que se encuentra el plantel, durante el tiempo que Raz Cohuo ha permanecido fuera de las aulas.Señalaron que Raz Cohuo realizaen el, donde busca la Alcaldía para el periodo 2027-2030, por lo que ha abandonado a los alumnos desde hace varias semanas.Hay que señalar que la docente fueentre, periodo en el que fue señalada por negar apoyos económicos y mercancías a ciudadanos vulnerables durante la pandemia de Covid-19."La falta de una directora ha causado un abandono en el plantel durante éstos ocho años, de modo que necesitamos un", afirmaron losLa Sociedad deafirmó que mantendrán la presión hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades educativas. Hasta ahora, no existe un posicionamiento oficial sobre el conflicto.