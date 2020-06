Cifras de incidencia criminal, nos dicen que estrategia es correcta: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño aseguró que la estrategia de seguridad del gobierno federal es la correcta, pues las cifras de incidencia criminal, en su conjunto, así lo demuestran.

No obstante, el funcionario reconoció que en el caso de los homicidios dolosos aún falta mucho por hacer, aunque, dijo, lograron frenar la tendencia histórica de crecimiento de este delito de alto impacto.

"En el caso de la incidencia delictiva del fuero federal, hemos logrado una reducción del 28.7% respecto al 2019", dijo.

Y añadió: "Reconocemos que en el caso de los homicidios dolosos aún tenemos mucho por hacer, no obstante las cifras de incidencia criminal, en su conjunto, nos dicen que la estrategia es la correcta pues hemos logrado poner un alto a la tendencia histórica de crecimiento de este delito y desacelerarlo".

En el marco de la ceremonia por el primer aniversario de la creación de la Guardia Nacional, Durazo Montaño advirtió que "los ataques cobardes de la delincuencia" no detendrán el trabajo diario para construir un entorno de paz para todos los mexicanos.

"Trabajamos a diario para construir un entorno de paz para todos los mexicanos y nada habrá de impedir que logremos alcanzarlo. No lo detendrán los cobardes ataques de la delincuencia, la Guardia Nacional para nuestro país el no darse por vencidos en esta lucha".

Por último, dijo que: "Continuaremos trabajando para que esta institución sea fuerte, es nuestro empeño que cubra la totalidad del territorio nacional con fuerza suficiente y permanente para que cada compatriota que requiera de auxilio lo encuentre de manera cercana y oportuna, es nuestra aspiración que sea una institución bien remunerada".