Citlalli Hernández pone en duda agresión contra Lía Limón y causa críticas de Lilly Téllez

Tras la agresión física a Lía Limón afuera del Congreso de la Ciudad de México, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, señaló "un papelón" de la alcaldesa electa de Álvaro Obregón.

"Qué papelón el de Lía Limón. Mientras coordinadores de los GP estaban reunidos con el Secretario de Gobierno (Martí Batres), a ella la dejaron en la calle provocando a policías -lamento sus heridas, que habrá que saber si fueron hechas entre sus acompañantes o por policías-. No se deje", escribió Hernández en redes sociales.

Al respecto, usuarios de redes sociales criticaron los comentarios de la secretaria de Morena y lamentaron su falta de empatía y solidaridad.

Lilly Téllez, senadora de Morena, respondió a Citlalli Hernández: "A más poder más miserables".

La senadora de Acción Nacional también publicó una imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador ensangrentado y exigió una disculpa para la alcaldesa electa.

"Esperamos una disculpa a Lía Limón y que entren en razón. No vayan a salir a recomendar que aguanten golpes porque así se fortalece el liderazgo", refirió.

El actor Héctor Suárez Gomís llamó "mascota agachona" a la secretaria de Morena por los comentarios contra Limón.

"No hay más papelón que ponerse a dar maromas para que el inepto, acomplejado e ignorante de Palacio te acaricie el lomo", escribió.

"Qué vergüenza ver a una mujer revictimizar a otra, culpándola por haber sido agredida", escribió Laurie Ann Ximénez-Fyvie, doctora en Ciencias Médicas.

"Eres una miserable. Deberías solidarizarte, como lo hicimos tantos contigo en tu, a la postre, autoatentado. Vergüenza te debería dar ser senadora y decir que defiendes a la mujer. Defiendes a gorilas golpeadores", escribió el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano.

"La sororidad a modo y a gusto. ¡Qué papelón, Citlalli", escribió la usuaria @LuluRodl.

"La misma lógica de quien culpa a las mujeres de haber sido violadas por andar provocando y luego pone en duda si en realidad fue violación. Guárdenle esta bajeza a la Senadora", escribió la pintora Viviana Hinojosa.