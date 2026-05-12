Clara Luz Flores solicita licencia a Segob

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).-

presentó su

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a la(Segob), donde se desempeñaba como titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción.La exfuncionaria, quien años atrás admitió unacon quien fuera líder de NXIVM,, indicó que se aceptó su licencia con el fin de buscar la candidatura a la gubernatura de Nuevo León, quien también quiere la extitular del Instituto para las Mexicanas y los Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier."Hoy comienza una, con la mismade siempre", compartió en susAdemás, publicó unde su vista alde Morena en Nuevo León: "Mucho muy contenta, mi partido, en mi tierra. Regresando, que siempre fui y vine, pero ahora ya regresando y estando de lleno aquí en mi tierra, en el calorcito"."Vengo muy, muy preparada, más, más preparada. Los problemas de Nuevo León siguen siendo los mismos y algunos más, así que no se han resuelto los problemas de Nuevo León necesitamos resolver los problemas pensado en la gente, no pensando en las personas sino necesitamos ver los problemas que le duelen todos los días a losde Nuevo León", declaró.Enfue candidata a la gubernatura de Nuevo León por la coalición Juntos Haremos Historia, pero quedó en cuarto lugar ante el triunfo de