CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

sostuvo que actualmente en México todavía existe

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, clasismo y racismo contra losy acusó a la derecha de propagar esta visión.Durante suen el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo criticó que "la, la derecha española, la derecha en el mundo entero propaga esta visión de que hay más y hay menos en la especie humana".En ese sentido, afirmó que "nosotros propagamos todo lo contrario, que, podemos seren muchos sentidos, particularmente en nuestras, pero".Además, destacó que "esa visión de igualdad no existiría si no reconocemos nuestroy lade México (...) Si no reconocemos la grandeza y los valores de losvamos a seguir con lahacía los pueblos"."Hay que reconocer lade México que vienen de ahí, de esos valores (...) Hay que erradicar laen cualquiera de sus formas y trabajar para que los, que fueron olvidados durante tanto tiempo, sea reconocida su dignidad, su bienestar y su cultura", dijo.