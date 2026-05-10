Claudia Sheinbaum destaca lucha contra clasismo y violencia

CAJEME, Son., mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Al asegurar que se acabó la

, la presidenta

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, la discriminación y elen este. "Las mamás damos todo por nuestros hijos", dijo al felicitar a madres migrantes, trabajadoras y adultas mayores."Hubo un tiempo en que se creyó que era lícito golpear a una mujer. Eso no, se acabó la. Las mujeres no queremos ser más, porque somos iguales, pero nunca más queremos ser menos en nuestra sociedad. Por eso decimos que en México la transformación significa abajo el, abajo el clasismo, abajo la discriminación y abajo el", declaró.Durante laen Ciudad Obregón, la mandataria lamentó que en México había mucho, pues los hombres que creían que las mujeres no tenían derechos y eran menos que ellos."A mí me tocó, seguramente a ustedes también, que nos dijeran: ´´. Eso no, las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Hubo un tiempo en que a las mujeres se nos decía: ´no, tú al hogar, tú no puedes ir a trabajar, ya te toca nada más cuidar de las hijas, de los hijos´. Y eso está mal, porque las mujeres, si así lo deseamos, tenemos todo el derecho, pero también tenemos derecho a salir a trabajar, o también a tener nuestras amigas, a salir, a divertirnos, también tenemos ese derecho, igual que los hombres", expresó.La Jefa del Ejecutivo recordó que que México se construyó conde la patria. Especialmente de mujeres que dieron todo por su familia, pero también por construir un México más justo y soberano. Señaló aque apoyó al Movimiento Insurgente para que tuviera recursos y fue la"Cuando llegué a la presidencia, dije: ´llegamos todas, todas las mujeres mexicanas´. Porque hayen las escuelas, hayen la casa, hayen todos lados del país. Todas las mujeres somos. Llegamos todas. Como parte de ello, hemos venido reconociendo a las mujeres en la, porque cuando yo fui a la primaria, me imagino muchas de ustedes, nos enseñaron a los héroes de la patria, pero nunca nos hablaron de las", lamentó.Así, reconoció apor su participación en la, ay a Margarita Maza."Las mujeres podemos ser lo que queramos ser, que no se limiten nuestros sueños, y que las niñas tengan todo el apoyo necesario y sepan, como los niños, que no hay imposibles, que pueden ser cualquier cosa, pueden ser hasta. (...) Algo que hacemos las mujeres que tiene que ser reconocido y compartido. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y de los hijos? Las mamás", dijo.Así, la mandataria puntualizó que laestá dirigida a, aunque instó a todos a involucrarse en las tareas de cuidados y reiteró que su gobierno planea construiry Cuidado Infantil (CECI).Por otro lado, criticó que muchas veces a las mujeres no se les permitey tienden a mentir sobre su edad: "Es hermoso, es untener cada vez más edad, porque tenemos más experiencia. Yo tengo, y este año cumplo 64 años de edad, y lo digo con, y las mujeres podemos decir siempre nuestra edad".En el Centro de Usos Múltiples (CUM), reprochó que en México, durante muchos años se vivió, y que todavía hay que gente que se cree por encima de otros por el color de piel o tener mayor poder adquisitivo. Además, calificó acomo "" y afirmó que en la actualidad hay pocas personas que lo reivindican."Hay personas que todavía creen que losque llegaron de España a México eran más que losque vivían en México. Todavía hay personas que lo creen. Todavía hay personas que creen quefue lo mejor que le pudo pasar a los territorios, un. Todavía hay personas que lo piensan, eso sí, cada vez son menos. Nosotros luchamos contra el, porque aunque no haya razas en los seres humanos, elinvoca a que hay unos más y unos menos", señaló.Sheinbaum Pardo criticó a quienes piensan que losestán mal, que cuando se apoya con derechos a las y a los mexicanos está mal bajo la excusa de que son apoyos a personas flojas: "Falso, es reconocer el trabajo, es reconocer la. En el caso de los, es reconocerlos por lo que le han dado a su familia, a sus pueblos y a la patria, porque son lo mejor que tiene México".Por último,recordó que cuando el actorla llamó "" tras tomar protesta como la primera presidenta de México, se enojó porque usó el término como algo despectivo:"¿Por qué se burlan de una? Ya quisiera ese señor anduviera haciendo el trabajo del hogar, ¿verdad? A muchosoy, soy mamá, soy abuela, y por voluntad del pueblo de México,de las Fuerzas Armadas. ¡Que vivan las mujeres de México, que vivan todas las mamás. Que viva Sonora, que viva México, que viva México, que viva los mujeres, que viva México!", finalizó.Previo a entregara cuatro mujeres sonorenses, el gobernador del estado,, reconoció a la presidenta por dedicar el espacio a aquellasque han trabajado por su familia, haciendo "talacha" en su casa y cuidando a sus familiares."Con un esfuerzo históricamente invisibilizado, un esfuerzo que ha pasado desapercibido y que el día de hoy al entregarles una tarjeta reconoce sude haber sacado adelante a sus familias, reconoce sus esfuerzos por apoyar a otros familiares que necesitan de su respaldo y que gracias a todos sus valores está formada la, la familia mexicana", dijo.