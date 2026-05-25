Claudia Sheinbaum felicita a Cruz Azul por la décima

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- El

se quedó con el título del Clausura 2026, tras derrotar (1-2) a los Pumas en la gran

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La Máquina, de la mano de, logró alzar elde su historia, por lo que ya se colocó a dos de las Chivas y el Toluca, los segundos máximos ganadores.Gracias a, el equipo celeste conquistó el título de la Liga MX y dio laen la propia casa del Club Universidad Nacional.La anotación del argentino cayó en ely significó la segunda para los de. Con ella, le dieron la vuelta al marcador.había adelantado a los locales con un extraordinario disparo desde fuera del área, durante elen CU.Sin embargo, el tanto de lano fue suficiente paray sus dirigidos, quien no pudieron conversar la ventaja y se vieron rebasados en el Clásico de la Obsesión.El autogol de Rubén Duarte, ya en la, comenzó a apagar lasde las más de 40 mil almas que se dieron cita en laEn ladel encuentro, la expulsión de Uriel Antuna sólo sirvió para que las personas dimensionaran que la octava ya no sería una realidad.Cuandomarcó, else enmudeció y la ilusión de cortar la racha de 15 años sin título se esfumó.Luego de que el título del futbol mexicano durmiera en, los ecos de lacontinuaron este lunes 25 de mayo.La presidenta de México,, fue una de las personas que seal respecto.Durante la, la titular del Ejecutivo Federal no dejó pasar la oportunidad de reconocer el esfuerzo de La Máquina y valoro el subcampeonato dey sus dirigidos."Felicidades al, aquí somos parejos... hay que echarles porras a los Pumas jugaron muy bien y hace rato que no llegaban a la, así que, a la siguiente,", expresó