logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum informa sobre el restablecimiento de luz en Yucatán tras apagón

Un apagón masivo en Yucatán desencadenado por una falla en la línea de transmisión de electricidad mantiene a la CFE trabajando arduamente para recuperar el servicio en la región.

Por El Universal

Septiembre 26, 2025 04:53 p.m.
A
Claudia Sheinbaum informa sobre el restablecimiento de luz en Yucatán tras apagón

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, tras un apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya se encuentra trabajando restablecimiento de luz.

Explicó que se trató de una "falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón".

Además, CFE implementó una revisión y se determinó que "las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados".

La Mandataria Federal afirmó que seguirá informando sobre el apagón que afectó a la Península de Yucatán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum informa sobre el restablecimiento de luz en Yucatán tras apagón
Claudia Sheinbaum informa sobre el restablecimiento de luz en Yucatán tras apagón

Claudia Sheinbaum informa sobre el restablecimiento de luz en Yucatán tras apagón

SLP

El Universal

Un apagón masivo en Yucatán desencadenado por una falla en la línea de transmisión de electricidad mantiene a la CFE trabajando arduamente para recuperar el servicio en la región.

Reunión entre gobierno de Oaxaca y Shein por acusación de plagio de textiles tradicionales
Reunión entre gobierno de Oaxaca y Shein por acusación de plagio de textiles tradicionales

Reunión entre gobierno de Oaxaca y Shein por acusación de plagio de textiles tradicionales

SLP

El Universal

Se establece mecanismo para disculpa pública a artesanos oaxaqueños

Apagón masivo en la península de Yucatán
Apagón masivo en la península de Yucatán

Apagón masivo en la península de Yucatán

SLP

El Universal

El apagón afecta a Yucatán, Campeche y Quintana Roo, generando problemas en servicios y movilidad.

Desechan nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andy López
Desechan nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andy López

Desechan nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andy López

SLP

El Universal

La solicitud de amparo para los hijos de AMLO contra diversas autoridades es desechada por el juez de manera contundente.