Claudia Sheinbaum informa sobre el restablecimiento de luz en Yucatán tras apagón
Un apagón masivo en Yucatán desencadenado por una falla en la línea de transmisión de electricidad mantiene a la CFE trabajando arduamente para recuperar el servicio en la región.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, tras un apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya se encuentra trabajando restablecimiento de luz.
Explicó que se trató de una "falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón".
Además, CFE implementó una revisión y se determinó que "las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados".
La Mandataria Federal afirmó que seguirá informando sobre el apagón que afectó a la Península de Yucatán.
