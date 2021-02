Clausuran 120 negocios en NL por no cumplir con medidas sanitarias

El gobierno de Nuevo León llamó a la sociedad a reforzar las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19, luego de que, pese a las medidas de restricción que incluyen cierres de negocios esenciales los domingos, se incrementaron los casos, decesos y hospitalizaciones.

La subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra Aquino, afirmó que por no respetar los protocolos de salud durante el mes de enero se han clausurado 120 establecimientos, como resultado de cuatro mil 658 visitas en 30 mil 104 recorridos.

Como ejemplo, en supermercados de la zona metropolitana ya no se pone a disposición de los clientes ni se les ofrece gel antibacterial como requisito para poder ingresar, tampoco se "sanitiza" el tubo o barra de donde se empujan los carritos para la mercancía. Ya no se cuida que los clientes guarden sana distancia, "si acaso cuentan con termómetros digitales para medir la temperatura".

Becerra Aquino, quien este domingo encabezó la rueda de prensa de actualización diaria sobre Covid-19, señaló que se analizará por qué pese a las medidas de restricción que se pusieron en vigor durante diciembre de 2020 y enero de este año, los contagios, las hospitalizaciones y decesos siguieron en aumento.

Hizo un llamado para que, como sociedad, "todos hagamos hincapié en reforzar las medidas de prevención como el uso de gel antibacterial, usar cubrebocas, guardar la sana distancia y evitar salir o sólo hacerlo en caso necesario", pero con estricto seguimiento de las medidas sanitarias.

El pasado 15 de enero, por primera vez desde que empezó la pandemia en Nuevo León (once de marzo de 2020) se rebasó el millar de contagios, al contabilizarse mil 102 casos y a partir del 18 de enero se han registrado de forma consecutiva más de mil casos diarios.

El pico más alto se registró el pasado jueves 28 de enero, cuando se reportaron mil 136 contagios, más del doble de los 505 casos que se habían registrado el 23 de diciembre de 2020, antes de que se diera un repunte de la pandemia, como resultado de la gran movilidad social y reapertura de negocios esenciales y no esenciales que permitieron las autoridades para que las familias realizaran las compras de regalos y bienes de consumo necesarios para los preparativos de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Una tendencia similar a la de los contagios se dio también en la cifra hospitalizaciones. El pasado 23 de diciembre había mil 390 pacientes internados, de los cuales 322 requerían un ventilador mecánico; este 31 de enero se reportaron mil 872 personas internadas, de las cuales 459 están intubadas.

La cifra más alta de hospitalizaciones ocurrió, entre el 20 y el 27 de enero, con ocho días consecutivos con más de dos mil casos y el pico más alto fue el 26 de enero con 2mil 78 personas internadas, mientras el 25 de enero se reportó la cifra más alta de pacientes intubados con 492 casos.

El 23 de diciembre -antes del repunte de la pandemia que dura más de cinco semanas-, se reportaron 30 defunciones por Covid-19 y, desde el 26 de diciembre, se han registrado más de 50 decesos.