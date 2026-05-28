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CNDH emite recomendación al IMSS por muerte de recién nacido en Oaxaca

El parto ocurrió sin supervisión adecuada y con trato violento, lo que agravó la salud de madre e hijo.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 03:25 p.m.
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CNDH emite recomendación al IMSS por muerte de recién nacido en Oaxaca
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La

      Comisión Nacional de los Derechos Humanos
      (CNDH) dirigió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) una recomendación

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      , tras acreditar que una mujer indígena mazateca perdió a su hijo recién nacido por no recibir atención médica adecuada ni un trato digno en el Hospital Rural Bienestar número 43, ubicado en Huautla de Jiménez.
      De acuerdo con la investigación del organismo, la víctima acudió de manera constante al hospital para el seguimiento de su embarazo e ingresó al área de Urgencias la noche del 26 de marzo de 2023 al encontrarse en trabajo de parto. La CNDH documentó que tanto ese día como el siguiente recibió un trato violento por parte del personal médico, mientras padecía contracciones y dolor, situación que le generó estrés prenatal.
      El organismo también corroboró que la paciente fue atendida en distintos momentos por médicos residentessin supervisión de especialistas responsables, además de que no se realizaron estudios clínicos pese a presentar un cuadro de infección, por lo que el seguimiento obstétrico resultó deficiente tras la ruptura de membranas.
      Según la recomendación, estas omisiones agravaron el estado de salud de la mujer, favorecieron complicaciones obstétricas y tuvieron un impacto directo en el bienestar del recién nacido, quien posteriormente falleció.
      Durante la entrevista con personal de la CNDH, la víctima relató que mientras se encontraba en labor de parto, personal médico hablaba por teléfono y le ordenaba "de manera muy grosera" que se callara y dejara de gritar.
      La Comisión acreditó además que el parto ocurrió a las 9:00 horas del 27 de marzo de 2023, pero fue hasta alrededor de las 16:30 horas cuando el personal informó a los familiares sobre el estado de salud del bebé y, más tarde, les comunicó que no se pudo "hacer nada por la vida" del menor.
      Ante estos hechos, la CNDH solicitó al IMSS reparar integralmente el daño a las víctimas directas e indirectas, brindar atención psicológica y tanatológica, así como colaborar en las investigaciones administrativas contra el personal médico involucrado.
      También pidió implementar capacitación continua con perspectiva de género sobre derechos humanos de mujeres indígenas durante el embarazo, parto y puerperio para personal de Urgencias y Ginecobstetricia del Hospital Rural Bienestar 43, además de garantizar equipo de ventilación mecánica para recién nacidos y la presencia permanente de médicos especialistas capacitados y suficientes.

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