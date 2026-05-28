CNDH emite recomendación al IMSS por muerte de recién nacido en Oaxaca

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La

(CNDH) dirigió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) una

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, tras acreditar que una mujer indígena mazateca perdió a su hijo recién nacido por no recibir atención médica adecuada ni un trato digno en el, ubicado en Huautla de Jiménez.De acuerdo con ladel organismo, la víctima acudió de manera constante al hospital para el seguimiento de su embarazo e ingresó al área de Urgencias la noche del 26 de marzo de 2023 al encontrarse en. La CNDH documentó que tanto ese día como el siguiente recibió unpor parte del, mientras padecía contracciones y dolor, situación que le generó estrés prenatal.El organismo también corroboró que la paciente fue atendida en distintos momentos porde especialistas responsables, además de que no se realizaron estudios clínicos pese a presentar un, por lo que el seguimiento obstétrico resultó deficiente tras la ruptura de membranas.Según la, estasagravaron elde la mujer, favorecierony tuvieron un impacto directo en el bienestar del recién nacido, quien posteriormenteDurante la entrevista con personal de la CNDH, la víctima relató que mientras se encontraba enhablaba por teléfono y le ordenaba "" que se callara y dejara de gritar.La Comisión acreditó además que elocurrió a lasdel 27 de marzo de 2023, pero fue hasta alrededor de las 16:30 horas cuando el personal informó a los familiares sobre eldel bebé y, más tarde, les comunicó que no se pudo "hacer nada por la vida" del menor.Ante estos hechos, la CNDH solicitó al IMSSel daño a las víctimas directas e indirectas, brindary tanatológica, así como colaborar en lascontra elinvolucrado.También pidió implementarconsobre derechos humanos de mujeres indígenas durante el embarazo,y puerperio para personal de Urgencias y Ginecobstetricia del Hospital Rural Bienestar 43, además de garantizarpara recién nacidos y la presencia permanente de médicos especialistas capacitados y suficientes.