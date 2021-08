CNTE es la misma que AMLO dijo que soportó el vendaval neoliberal: Eli Cervantes

El senador por Morena y profesor de primaria con licencia, Eli César Eduardo Cervantes, recordó que esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que protesta en Chiapas es la misma que el presidente Andrés Manuel López Obrador "decía que fue la única organización que soportó el vendaval del neoliberalismo" y que se opuso a la mal llamada Reforma Educativa en el sexenio de Enrique Peña.

En rueda de prensa en el Senado, llamó al diálogo entre el Ejecutivo Federal y la CNTE, terminar con las descalificaciones y que en ambos lados "dejen de echar fuego a la hoguera", ni tampoco utilizar youtubers o moneros para satanizar y linchar mediáticamente al movimiento magisterial.

Dijo que esta CNTE, que es un movimiento apartidista, pero que una parte apoyó y apoya el movimiento obradorista, es la misma que ha sufrido asesinatos, cárcel, despidos y satanización en el país y sobre todo en Chiapas, por lo que su táctica de movilización, negociación, movilización es histórica y necesaria.

"La política electoral y partidista no debe servir de excusa para descalificar las demandas sociales", ya que si bien es comprensible y natural que se den estos desencuentros, pueden ser superables si priva la buena voluntad al tiempo que recordó que el presidente López Obrador se reunió al iniciar su mandato primero con la CNTE antes con el SNTE, además que ordenó la vacunación de los maestros en tercer lugar, después de los médicos y adultos mayores.

Eli César Eduardo Cervantes, aclaró pertenece a la CNTE pero no habla por la organización, ni es vocero, además de que es consejero estatal por San Luis Potosí y nacional de Morena, rechazó que lo ocurrido en Chiapas haya sido una retención en contra del presidente López Obrador y aclaró que se estaba buscando el diálogo, "quizás no son las formas y las maneras", pero ahí también había trabajadores del sector y población que está demanda soluciones a la difícil situación de la pandemia.

También rechazó que el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco y otros actores políticos estén detrás de las movilizaciones en Chiapas como se ha señalado. "Decir que alguien está de los maestros sería afirmar que las personas no tienen criterio propio, los maestros, los trabajadores de la salud estaban ahí -en Chiapas- porque quieren respuestas".

Rechazó que el Gobierno de la Cuarta Transformación este criminalizando a la CNTE y confió en el movimiento magisterial va a sobrepasar cualquier adversidad, por lo que insistió en su llamado al diálogo a ambas partes.

Destacó las luchas que calificó de históricas tanto de la CNTE como del movimiento que encabeza el presidente López Obrador, por lo que insistió en que no deben existir linchamientos, ni descalificaciones. Que no exista el linchamiento y descalificación. Hay situaciones de forma y no de fondo", dijo.

"Se va a resolver, yo pongo mi esfuerzo" para que ello se logre.