CNTE marcha rumbo al Zócalo y amaga con huelga nacional

Cerca de las 10 de la mañana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició su marcha rumbo al Zócalo capitalino para exigir una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre sus exigencias también se encuentran el incremento salarial del cien por ciento, eliminar la reforma educativa de la 4T, así como abrogar la Ley del ISSSTE.

Desde antes de las 9 de la mañana, las y los maestros se reunieron en las principales calles de la CDMX con acusaciones de represión y la amenaza de estallar un paro indefinido de labores. La movilización partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo.

En esta movilización de la CNTE, se sumaron trabajadores de la Cooperativa Pascual, así como de la extinta Compañía de Luz y Fuerza.

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CNTE acusa "oídos sordos" del Gobierno federal

Previo a iniciar la movilización, la CNTE denunció una actitud de "cerrazón" y "oídos sordos" por parte del gobierno federal ante sus demandas, y advirtió que podría reactivar la huelga nacional si no hay respuesta a su pliego petitorio, que este mismo 1 de mayo será entregado en Palacio Nacional.

Durante la conferencia de prensa previa a la marcha nacional, dirigentes del magisterio disidente señalaron que, pese a las reiteradas solicitudes de diálogo, no han encontrado apertura por parte de las autoridades. Representantes de la Sección 7 de Chiapas afirmaron que existe una negativa sistemática para atender las demandas centrales del movimiento, por lo que insistirán en acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum durante sus giras de trabajo para exigir la reinstalación de una mesa de negociación.

El secretario general de la Sección 9, Pedro Hernández Morales, sostuvo que la jornada de este 1 de mayo se da en un contexto de creciente inconformidad del magisterio y de otros sectores laborales. Recordó que esta fecha conmemora la lucha histórica de la clase trabajadora desde 1886 y subrayó que a más de un siglo, persisten condiciones de precariedad laboral frente a la concentración de la riqueza en manos de grandes capitales.

En ese sentido, criticó el discurso que atribuye el bienestar únicamente al esfuerzo individual, al señalar que se trata de una narrativa impulsada por gobiernos de derecha y que ignora las condiciones estructurales de desigualdad.

También hizo referencia a conflictos internacionales y acusó a potencias de justificar intervenciones bajo el argumento de "libertad", en detrimento de los pueblos.

Hernández Morales informó que la CNTE emplazó formalmente al gobierno federal a dar respuesta a su pliego petitorio, el cual incluye como demanda central la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, a la que calificó como "neoliberal", así como la cancelación de la reforma educativa. A estas exigencias se suman un aumento salarial del 100 por ciento y la atención a problemáticas locales, como el cese de trabajadores en entidades como Tabasco, Jalisco y amenazas en San Luis Potosí.

Advirtió que en su más reciente Asamblea Nacional Representativa, la CNTE acordó reactivar la huelga nacional si no hay avances concretos. En ese sentido, anunció que el próximo 16 de mayo se llevará a cabo una nueva asamblea en la que se definirá la ruta de acción, así como la fecha de un posible paro nacional, en coordinación con otros sectores.

Incluso, adelantó que las protestas podrían intensificarse en el contexto del Mundial de Fútbol, al considerar que se trata de un evento de gran visibilidad internacional. "Si no hay solución, no rodará el balón", expresó, al aclarar que no se trata de una amenaza, sino de una advertencia sobre el nivel de inconformidad del magisterio.

CNTE se moviliza en los estados

Durante la conferencia, representantes de distintas secciones sindicales dieron cuenta de las movilizaciones que se desarrollan de manera simultánea en diversas entidades del país. En Chiapas, integrantes de la Sección 7 se movilizan en Palenque para intentar entablar diálogo con la presidenta, mientras que en Oaxaca, la Sección 22 reportó la participación de más de 20 mil trabajadores en su marcha estatal.

Por su parte, representantes de Guerrero respaldaron el pliego petitorio y reiteraron que no cederán en sus demandas, al considerarlas derechos laborales fundamentales. También se reportaron acciones en estados como Veracruz, Estado de México, Zacatecas, Jalisco y Morelos, donde se han realizado brigadas informativas y movilizaciones.

La CNTE destacó que la jornada de protesta cuenta con el acompañamiento de diversas organizaciones, entre ellas la Nueva Central de Trabajadores, sindicatos, colectivos y grupos estudiantiles, con quienes mantienen una estrategia de movilización unitaria a nivel nacional.

El magisterio disidente subrayó que el 1 de mayo no es una celebración, sino una jornada de lucha y protesta, y reiteró que mantendrá su estrategia de "movilización-negociación-movilización" hasta lograr respuestas a sus demandas históricas.