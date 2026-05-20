CNTE se deslinda de Marx Arriaga tras marcha del 15 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó deslindarse del exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, y de los Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana, luego de que grupos afines al exfuncionario se sumaron a la movilización del pasado 15 de mayo en la Ciudad de México.

CNTE aprueba deslinde de Marx Arriaga y comités afines

Durante su Asamblea Nacional Representativa realizada el 16 de mayo, la CNTE aprobó deslindarse del exfuncionario federal.

"La CNTE se deslinda del oportunismo de Marx Arriaga y los comités de defensa de la nueva escuela mexicana", señalan los acuerdos.

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La definición fue tomada bajo la advertencia del paro indefinido y del plantón que a partir del 1 de junio instalará la CNTE en el Zócalo capitalino, donde la disidencia continuará exigiendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumento salarial del 100 por ciento y eliminación de la reforma educativa.

Movilización del 15 de mayo y demandas del grupo ligado a Arriaga

Durante la marcha del Día del Maestro, el grupo vinculado a Arriaga se incorporó a los contingentes de la Coordinadora y aprovecharon la movilización para exigir la "refundación" de la autoridad educativa.

Entre sus demandas plantearon la destitución del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, así como de funcionarios que, afirman, permanecen desde gobiernos neoliberales.

El grupo ligado al exdirector de Materiales Educativos sostiene además que la SEP no cumple con los principios ni objetivos de la Nueva Escuela Mexicana, al considerar que el modelo educativo no se respeta dentro de la propia dependencia federal.

Además del deslinde hacia Arriaga, la Asamblea Nacional Representativa aprobó otros acuerdos políticos. Entre ellos, exigió la destitución de Alfonso Cepeda Salas como representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al acusarlo de no representar los intereses del magisterio disidente.

La Coordinadora también acordó retomar en sus actividades políticas la exigencia de justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y avanzar en la organización de un foro sobre afectaciones del T-MEC.