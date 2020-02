Coahuila reporta nuevo caso confirmado de Covid-19; es el cuarto en el país

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, confirmó el primer caso de coronavirus en la entidad, se trata del caso de una joven de 20 años que provenía de Italia.

El mandatario estatal detalló que el caso se presentó en el sector de salud privado de Torreón y ya fue certificado por el sistema de salud nacional.

"Es una mujer de 20 años, la cual entre enero y febrero estuvo en Milán, Italia. Llegó el martes 25 de febrero, a los dos días inició con los síntomas y venían con otros dos jóvenes que estamos buscando entre el gobierno federal y el nuestro para hacer la revisión necesaria", informó el gobernador.

Aseguró que la paciente ya fue aislada, está en su casa y con los cuidados necesarios, así como con los medicamentos sugeridos para atemperar la permanencia del virus.

Miguel Riquelme pidió no alarmar a la población y aseveró que el estado está preparado para evitar la propagación de algún brote. Informó que se hizo la adquisición de equipo necesario.

"No hay que causar alarmas. Vamos a seguir con protocolos. Vamos a verificar el entorno familiar de quien ha viajado fuera para mantener un cerco y de alguna forma tomar medidas necesarias que esto se necesita", añadió.

La noche de este viernes, la Secretaría de Salud informó que en México había tres casos confirmados de coronavirus Covid-19.

Luego de que por la mañana se confirmara un caso y se hablara de un segundo, en conferencia de prensa autoridades de la dependencia actualizaron la cifra a tres. Hay otros tres casos aún en investigación.

El doctor José Luis Alomía, vocero del gobierno federal para el tema de coronavirus, explicó que los tres casos enfermaron muy probablemente de una misma fuente, y que se sigue tratando de casos exclusivamente importados.

"No hay emergencia nacional"

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del gobierno federal, explicó en conferencia de prensa el viernes por la noche que "no hay una emergencia nacional por la entrada del coronavirus en México".

Recordó que se han definido tres escenarios de la enfermedad, pero que no necesariamente México va a pasar por los tres.