Cofepris emite alerta por medicamentos robados

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (

) emitió una

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por cuatro lotes de, y que posiblemente son comercializados en la, por representar un riesgo para la salud.Son los medicamentos denominados(lote 25340319),(lote 25340269), Plusgel (lote 25140625) y Volfenac Gel (lote 25140736), de la empresaEl órgano regulador señaló que pueden generardebido a que se desconocen lasy transporte, por lo que no se garantiza su estabilidad, calidad, eficacia y"Cabe precisar que los productos robados no representan la totalidad de los lotes fabricados, importados o distribuidos. Sin embargo, la presente alerta se emite comopara que los establecimientos y el público en general tomen las previsiones necesarias al adquirir los productos enlistados", refirió la Comisión.Recomendó a la población, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la(tianguis, mercados y cualquier otro).