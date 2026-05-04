Cofepris y SAT agilizan trámites para fomentar inversión

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El

presentó una serie de

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que ayudarán a que se concreten inversiones, a manera de "un empujón", a través de decretos,, de trámites y facilitación de, entre otros puntos a realizar en el, energía, en temas fiscales, de infraestructura, entre otros.El secretario de, dijo que estas, a realizarse en el corto plazo, recogen los planteamientos dela fin de lograr "crecer más rápido, invertir más rápido, expandir nuestras actividades económicas y el empleo ...".En ely ante la presidenta Claudia Sheinbaum, empresarios y secretarios de Estado, el funcionario dijo que "soninmediatas para la inversión, tienen que ver con muy diversas instancias, desde luego con el) y la Secretaría de Hacienda, con toda la actividad de comercio exterior, Aduanas,... lo que tiene que ver con compras nacionales, todo lo que tiene que ver con facilitar la inversión en proyectos públicos y privados, que les van a comentar en un momento más".Se trata de "seiscoordinadas entre distintas secretarías,, Energía, Hacienda, de Buen Gobierno, la Agencia de Transformación Digital y, dijo la titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Cader),Agregó que estaspara captary extranjero "son un abrazo a la confianza mundial, una palmada en el hombro para aquellos indecisos y un empujón con cariño para quienes hasta hoy no han priorizado o han pospuesto sus proyectos estratégicos".En el evento, la secretaria de Energía,, dijo que lasaumentarán el porcentaje de participación de 24% a 38%, manteniendo el 54% de generación pública y facilitando el 46% para la generación de inversión privada, lo que incluyede losen 60%."La(CFE) pondrá en operación 13 nuevas, siete de ellas ya están en construcción, cuatro plantas más ya fueron licitadas en este año y dos más están por ser licitadas", con lo que se llegará a losde, explicó.Agregó que evalúande energía renovables que van a ser proyectos mixtos con la CFE cuyo fallo se emitirá este mes y esta semana se publicará unapara proyectos de inversión mixta para la generación de plantas de almacenamiento con baterías.Asimismo se agilizará el trámite para la obtención dede, ya sea para autoconsumo industrial, contribución a los pueblos de desarrollo o para apoyar laEl secretario de Hacienda,, dijo que se publicó ela la inversión productiva y el cumplimiento fiscal, por el cual else compromete respetar y promoverá los tratados internacionales para evitar la doble tributación, habrá una sola revisión integral por ejercicio fiscal y por contribuyente; las auditorías y actos de fiscalización se harán conforme a la ley, para daren los criterios.Las auditorías delya no aplicarán criterios nuevos a ejercicios pasados; no podrán cancelar los sellos o restringir certificados como primer recurso, eldebe intentar otras medidas menos agresivas.Será más fácil y rápido darse de alta y conseguir el, else compromete apara regresar, entre otros.La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno,, dijo que ladel Contribuyente seráa su dependencia.En su turno, el titular de la Agencia de Transformación Digital,, dijo que habrá facilidades para quienes inviertan en unal menos 2 mil millones de pesos en sectores estratégicos, para el resto de las inversiones todos los trámites deberán resolver en 90 días o se tendrán por autorizados.Se crea lapara la Promoción de inversiones y sucon titulares de seis secretarías, además de que se emitirá elpara la autorización inmediata de inversiones.Expuso que se crea lade trámites de comercio exterior, por la cual se atenderán losen materias de comercio exterior, ello porque se creará elde comercio exterior para no duplicar requisitos y eliminar costos burocráticos. Agregó que cada autoridad mantiene la resolución de sus trámites y la agencia de transformación digital administra la ventanilla.El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (),, dijo que se reducirán en 50% los requisitos y en 76% los tiempos de resolución.