"Comicios de 2021, el mayor reto de Morena"

En el proceso electoral de 2021, Morena debe elegir a los mejores candidatos, independientemente de que pertenezcan o no a los grupos en el gobierno o la dirigencia del partido, pidió el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

En un video que publicó en sus redes sociales, Monreal Ávila destacó que nadie debe confiarse, puesto que la formación de coaliciones y alianzas entre los partidos de la oposición representan una mayor competencia en los comicios, lo que hará que la disputa por los cargos de elección popular sea más cerrada, compleja y polarizada.

"Se debe actuar con certeza, convicción, lealtad y madurez política", pidió.

"No será una batalla fácil ni cómoda para nadie. Será una elección vigilada por propios y extraños, y el movimiento progresista deberá procurar seleccionar de manera transparente a sus candidatos con los mejores perfiles. También deberá cuidar que el proceso interno no divida, sino que fortalezca", exhortó.

Reconoció que Morena enfrenta el desafío más grande de la historia electoral en México, puesto que todas las fuerzas políticas y alianzas buscarán conquistar la mayoría de la Cámara de Diputados, porque es el órgano que decide el presupuesto.