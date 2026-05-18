¿Cómo es Tehuitzingo, Puebla, donde fueron asesinados 10 personas?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- La

estremeció a la población poblana durante la madrugada del domingo 17 de mayo, luego de que

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de una familia fueran asesinados a balazos dentro de un rancho en la comunidad de Texcalapa, perteneciente al municipio de, Puebla. El ataque, que dejó entre las víctimas a hombres, mujeres y menores de edad, provocó un despliegue de seguridad en la región.Las primeras investigaciones apuntan a que el crimen podría estar relacionado con un, aunque lascontinúan con laspara esclarecer el móvil exacto y dar con los responsables.¿Qué pasó en, Puebla?De acuerdo con los reportes preliminares, un grupo de sujetos armados irrumpió en un rancho ubicado en la comunidad de Texcalapa y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.Tras la masacre, elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo en la zona para localizar a los responsables y recabar pruebas.¿Dónde estáy por qué es importante en Puebla?es uno de los 217 municipios del estado de Puebla y forma parte de la región conocida comopoblana, dentro del. Se localiza al sur del estado y limita con municipios como Ahuatlán, Acatlán, Chinantla, Axutla e Izúcar de Matamoros.La zona se caracteriza por tener una combinación de valles y áreas montañosas pertenecientes a la, además de ser atravesada por el, uno de los afluentes más importantes que alimentan al río Balsas.En la parte norte del municipio predominan lasaptas para cultivos como la, mientras que en otras comunidades se desarrollan actividades agrícolas enfocadas en la producción de maíz, sandía y papaya gracias aabastecidos por presas de la región.¿Cómo es la vida enLadeestá dividida eno barrios tradicionales, cada uno con actividades económicas y festividades propias que forman parte de laLadestaca por suy por una de las celebraciones religiosas más conocidas del municipio, relacionada con la. Lamantiene una fuerte relación con lay alberga el panteón municipal, además de celebrar acada 19 de marzo.Por otro lado, laes reconocida por lay la producción de, mientras que lasobresale por la elaboración y comercialización de, una de lasmás representativas de la zona.