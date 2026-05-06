¿Cómo proteger a tu perro o gato del gusano barrenador?

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La confirmación delde

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en laencendió las alertas sanitarias. El caso se detectó en un perro de raza dóberman que fue atendido en unaen la. El diagnóstico reveló larvas en la base de la oreja izquierda, una zona afectada tras una pelea previa.Este tipo de infestación, conocida como, ocurre cuandoen heridas abiertas. En cuestión de horas, las larvas pueden invadir el tejido, agravando rápidamente la lesión.La situación es relevante porque, aunque elsuele asociarse con zonas rurales o ganado, su presencia en una ciudad como CDMX representa unpara autoridades y ciudadanos.De acuerdo con lay Desarrollo Rural, para proteger a las mascotas es necesario hacer una, orejas, patas, cola, hocico y orificios naturales, para detectar si no hay una, rasguño o irritación, ya que las moscas encargadas de depositar este parásito son capaces de localizar heridas incluso a distancia.Otro punto que ayuda a prevenirlo es utilizar un-ya sean tópicos u orales- para mantener alejadas a las moscas y larvas. Sin embargo, es fundamental consultar con unpara elegir el tratamiento adecuado, especialmente en zonas donde existe mayor riesgo.Además mantener uncon el, puede ayudar a detectar cualquier problema a tiempo y aplicarAnte cualquier lesión, lo más importante es, por lo que ante una, los dueños de un canino o gato deben:laconadecuadosMantener lahasta su completa cicatrizaciónEvitar que la mascota se lama o rasqueUtilizarSi una mascota presenta, como, inflamación severa, tejido dañado y decaimiento o dolor evidente, lo más recomendable es no esperar y acudir de inmediato con un médico; así como mantener limpia el área afectada y evitar manipular lasin conocimiento.También es importante reportar el caso a las. Elmantiene canales abiertos para recibir alertas, los cuales son los siguientes:: 800 751 2100: 55 3996 6642: sive.dgsa@.gob.mxAlterno: gestioncpa.dgsa@.gob.mx