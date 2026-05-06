¿Cómo proteger a tu perro o gato del gusano barrenador?
Un perro dóberman en Tlalpan fue diagnosticado con miasis, la infestación causada por el gusano barrenador.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La confirmación del primer caso de
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gusano barrenador en la Ciudad de México encendió las alertas sanitarias. El caso se detectó en un perro de raza dóberman que fue atendido en una clínica veterinaria en la alcaldía Tlalpan. El diagnóstico reveló larvas en la base de la oreja izquierda, una zona afectada tras una pelea previa.
Este tipo de infestación, conocida como miasis, ocurre cuando moscas depositan huevos en heridas abiertas. En cuestión de horas, las larvas pueden invadir el tejido, agravando rápidamente la lesión.
La situación es relevante porque, aunque el gusano barrenador suele asociarse con zonas rurales o ganado, su presencia en una ciudad como CDMX representa un foco de atención para autoridades y ciudadanos.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para proteger a las mascotas es necesario hacer una revisión de piel, orejas, patas, cola, hocico y orificios naturales, para detectar si no hay una herida, rasguño o irritación, ya que las moscas encargadas de depositar este parásito son capaces de localizar heridas incluso a distancia.
Otro punto que ayuda a prevenirlo es utilizar un repelente o antiparasitarios -ya sean tópicos u orales- para mantener alejadas a las moscas y larvas. Sin embargo, es fundamental consultar con un veterinario para elegir el tratamiento adecuado, especialmente en zonas donde existe mayor riesgo.
Además mantener un chequeo periódico con el veterinario, puede ayudar a detectar cualquier problema a tiempo y aplicar medidas preventivas.
Ante cualquier lesión, lo más importante es actuar de inmediato, por lo que ante una herida, los dueños de un canino o gato deben:
Limpiar y cubrir la herida con productos veterinarios adecuados
Mantener la zona protegida hasta su completa cicatrización
Evitar que la mascota se lama o rasque
Utilizar collar isabelinosi es necesario
Si una mascota presenta signos de infestación, como mal olor, inflamación severa, tejido dañado y decaimiento o dolor evidente, lo más recomendable es no esperar y acudir de inmediato con un médico veterinario; así como mantener limpia el área afectada y evitar manipular la herida sin conocimiento.
También es importante reportar el caso a las autoridades sanitarias. El Senasica mantiene canales abiertos para recibir alertas, los cuales son los siguientes:
Teléfono: 800 751 2100
WhatsApp: 55 3996 6642
Correo: sive.dgsa@senasica.gob.mx
Alterno: gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx
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