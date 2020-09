Conagua olvidó pagar el agua, dice Corral

El gobernador, Javier Corral Jurado, insistió este martes en que el estado ha cumplido con el Tratado Internacional de Agua de 1944 y agregó que un "olvido" de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 2015 es la causa del conflicto actual.

Corral Jurado detalló que la entidad terminará aportando 42% de todo el pago de agua del país, es decir, más de 910 millones de metros cúbicos, a pesar de que el tratado no establece cuota para ningún río.

Insistió en que el "olvido" cometido por la Conagua ha provocado la tensión que existe con los productores.

"Fueron ellos [el gobierno federal] los que empezaron, incumpliendo en 2015 el pago del tratado del quinquenio 34. Se les olvidó, así como lo oyen, se les olvidó, eso fue lo que nos dijeron. No pueden explicar por qué no pagaron si había mil 600 millones de metros cúbicos en las presas internacionales", dijo el gobernador en rueda de prensa.

Agregó que, de haberse pagado en 2015, ahora se podría solicitar una prórroga por la sequía en Chihuahua y destacó que no es posible sacar más líquido de La Boquilla.

Al respecto, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo este martes que "la obligación de México es entregar agua... espero que cumpla con sus obligaciones.

"Ese tratado del agua tiene parte que trata de las obligaciones de EU de entregar agua a México, y la obligación de México es entregar agua, es una cuestión de compartir agua entre países vecinos", afirmó en un evento con la Concamin.

"Yo espero que los Estados Unidos Mexicanos cumplan con sus obligaciones internacionales, tal como lo hemos hecho nosotros en el caso específico", agregó el funcionario.