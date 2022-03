Concamin pide no abandonar al INE porque es garante de democracia

MÉRIDA, Yuc., marzo 31 (EL UNIVERSAL).- José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), demandó de los líderes empresariales "no abandonar al INE" porque es la institución que garantiza el desarrollo de la vida democrática del país.

Asimismo, se pronunció en contra de que los consejeros electorales sean electos por medio de una votación popular, como pretende la iniciativa de reforma a la ley electoral que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su "mañanera" del jueves, el Presidente de la República comentó que a la elección popular de los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se sumará la reducción de 20 mil millones de pesos a 10 mil millones para elecciones, así como eliminar diputados y senadores plurinominales y reducir las prerrogativas a los partidos políticos.

Durante la Convención de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), que se realiza en el Centro Internacional de Congresos, pidió a los líderes empresariales no abandonar al INE porque es la institución que garantiza el desarrollo de la vida democrática del país.

"No podemos cambiar las reglas para debilitar al árbitro electoral, el cual ha permitido elecciones limpias y transparentes en el país; por ello, el sector empresarial tiene todo el respaldo del INE; el presidente López Obrador, senadores, diputados, gobernadores y alcaldes están gracias al INE", aseguró.

Declaró también que si el INE estuviera haciendo un mal papel "entonces no estaríamos viendo la transición en los distintos cargos de elección en el país, pido de forma respetuosa al Presidente y a todos los gobernadores que cesen los ataques al INE".

Abugaber Andonie expuso su preocupación porque cada vez que hay ataques al INE, se genera desconfianza y se "pone nervioso" al sector empresarial e inversionistas que planean traer sus capitales a México.

Expresó que si desde el Ejecutivo se envían estos mensajes en contra de instituciones como el INE, entre los inversionistas extranjeros habrá desconfianza, lo cual es "lamentable porque México se encuentra en la zona comercial más importante del continente", remató diciendo.