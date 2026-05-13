Condenan a dos hombres por huachicol en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).-

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fueron condenados a, tras ser detenidos en Sonora debido a posesión ilícita de, informó la Fiscalía General de la República (FGR).A ambos hombres se les declaró culpables del delito de, por lo que quedaron presos en el(Cefereso) enDe acuerdo con la FGR, en septiembre de 2024,detuvieron a Niño Jalomo y Villalon Espinosa sobre la, tramo Hermosillo-Nogales, cuando conducían cada uno un tractocamión con remolque, los cuales contenían un total aproximado desin acreditar su legal procedencia.Ante ello, se les impuso unade prisión, una, además de la suspensión de sus derechos civiles, políticos, amonestación y el decomiso de los dos vehículos y tanques que habían sido puestos a disposición, señaló la Fiscalía General de la República.