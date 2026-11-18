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Amnistía Internacional (AI) condenó este martes el asesinato del periodista mexicano Eduardo Flores Salado, cuyo cuerpo fue localizado el 14 de noviembre en Acapulco, en el estado de Guerrero, y exigió a las autoridades justicia por la comunidad periodística.

La organización, a través de un mensaje publicado en redes sociales, exigió la Fiscalía General del Estado de Guerrero "realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, que contemple de manera prioritaria su labor periodística como posible móvil del asesinato".

"Las autoridades deben garantizar el esclarecimiento de los hechos, la identificación de todas las personas responsables y el acceso a la verdad y la justicia para sus familiares", subrayó AI, que también pidió considerar todas las líneas de investigación sobre el caso, "incluidas aquellas relacionadas con posibles motivaciones discriminatorias".

El cuerpo del comunicador fue localizado en la colonia Canuto Nogueda, cerca del poblado de La Sabana, en la periferia de Acapulco, en el sur de México, lo que llevó a la fiscalía local a abrir una investigación por homicidio calificado, dependencia que, hasta el momento, no ha dado más detalles sobre el crimen.

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El asesinato, denunció la organización, "ocurre en un contexto de persistente violencia contra quienes ejercen el periodismo en México, donde las amenazas, agresiones y la impunidad continúan poniendo en riesgo la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada".

Asimismo hizo un llamado a las autoridades estatales y federales a garantizar condiciones de seguridad para las personas periodistas en Guerrero, "particularmente para quienes enfrentan riesgos derivados de su labor informativa, y a adoptar medidas efectivas para prevenir nuevas agresiones".

Flores Salado, conocido como Lalo, trabajaba en Enfoque Informativo, dando cobertura a temas como derechos humanos, política local y asuntos sociales.

Además, había sido uno de los tres fundadores de La Prensa Rosa, colectivo de periodistas LGTBI+ en Acapulco.

Reporteros Sin Fronteras contabilizó en octubre 169 periodistas asesinados en México desde 2006, de los cuales el 99 % de los casos no han sido esclarecidos.

Guerrero además figura, junto con Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Tamaulipas, entre los cinco estados que concentran la mitad de los asesinatos registrados por RSF.