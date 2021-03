Confirman que López-Gatell está hospitalizado desde el miércoles

ese a que horas antes la Secretaría de Salud (Ssa) negó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se encontraba hospitalizado, este domingo por la tarde durante el informe técnico de Covid-19 se informó que desde el miércoles y de manera preventiva el subsecretario se encuentra en atención hospitalaria.

Ruy López Ridaura, titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), informó que por ahora su salud va evolucionando de manera favorable y que podría ser dado de alta mañana o el martes.

"(López-Gatell) requería un tratamiento en el sentido de un estado de Covid moderado, ya con requerimiento de oxígeno y por eso su equipo médico evaluó la necesidad de una hospitalización anticipada con un monitoreo y con un tratamiento hospitalario", señaló Ruy López Ridaura.

Agregó que en el caso del subsecretario López-Gatell se siguió la recomendación de una hospitalización anticipada, pues si se hace de esa manera hay una mejor oportunidad de atender la enfermedad

"Su evolución ha sido muy buena (de López-Gatell) y realmente está yendo directamente a la recuperación y no para nada ha tenido un cuadro ni de mayor gravedad, sino que desde el día en que reportamos hasta el día de hoy todos los días ha ido hacia un estado de mucha mejoría y esperemos que pronto estará totalmente recuperado", dijo el titular del Cenaprece.

El pasado 20 de febrero, el subsecretario de Salud informó a través de sus redes sociales que tras presentar síntomas leves de Covid se realizó una prueba de antígenos, la cual resultó positiva.

"Comparto públicamente que tengo Covid-19. Inicié con síntomas ayer por la noche, afortunadamente son leves. La prueba de antígenos dio resultado positivo y espero el de la PCR. Estaré trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación".

A su vez, el lunes 22 de febrero, Ricardo Cortés Alcalá, anunció que el subsecretario presentó fiebre intermitente. "El doctor López-Gatell se encuentra con un cuadro leve de sintomatología, muy poca fiebre y no es constante, está bien controlado".

Dos días después trascendió que requirió de oxigenación suplementaria debido a que sus niveles de saturación disminuyeron de manera leve y su médico decidió que recibiera oxígeno de manera suplementaria.

"El doctor presentó el martes una disminución leve en sus niveles de oxigenación y por recomendación de su médico está recibiendo una oxigenación suplementaria, como lo hemos dicho aquí, en todas las conferencias de prensa, la atención temprana de los cuadros que pudieran transitar de leves a moderados van a rendir grandes frutos para que no se compliquen y retornen a un cuadro leve para luego tener recuperación absoluta", indicó Cortés Alcalá.

El jueves 25, de manera virtual, José Luis Alomía informó que el estado de salud del subsecretario Hugo López-Gatell ha evolucionado de manera favorable.

"No hay agravamiento del subsecretario, la evolución en las últimas 24 horas ha sido favorable, cruzamos comunicación directa y se encuentra asintomático, continúa en observación, su saturación ya está al 97%, es lo que nos reporta directamente, como comentó Ricardo Cortés, una condición que llevó al suplemento de oxígeno preventivo fue la reducción de estos niveles, pero con el oxígeno y cuidados regresó a una saturación de 97%".