Congela UIF cuentas de Rocha Moya y familiares

Fuentes directivas del sector bancario confirmaron a EL UNIVERSAL el bloqueo de cuentas bancarias al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a sus familiares, así como al senador por Morena, Enrique Inzunza, acusados por Estados Unidos de nexos con grupos criminales.

Según las fuentes consultadas, desde el pasado 6 de mayo llegó la notificación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las instituciones financieras del país.

Durante la conferencia matutina de este viernes 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que desconocía si la UIF congeló las cuentas de los funcionarios.

"No tenía conocimiento y no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento. Le vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. No tengo el conocimiento en particular de la UIF. La UIF es un área que es técnica, digamos, si encuentra alguna irregularidad, pues procede. Entonces, que pueda informar en su momento", precisó la mandataria esta mañana.

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Durante los últimos días, medios de comunicación dieron a conocer que la UIF congeló cuentas a Rubén Rocha Moya y sus hijos, así como a otros funcionarios presuntamente ligados con narcotraficantes.