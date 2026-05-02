Congreso de Sinaloa aprueba licencia a Rocha Moya

En una sesión de menos de cinco minutos, el Congreso de Sinaloa aprobó la licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, para separarse del cargo y ser investigado por las acusaciones de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Por unanimidad de votos, los diputados, en su mayoría de Morena, avalaron en fast track y sin debate la petición del mandatario realizada la noche del viernes mediante un mensaje en redes sociales.

Al comenzar la sesión, Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Mesa Directiva, instruyó a la secretaria leer la solicitud que presentó Rocha.

Posteriormente fue sometida a votación, en la que el Morena, Partido Verde, PRI, PAN, PT y PAS la aprobaron a favor.

Estuvieron presentes 38 de los 40 diputados locales que integran el Congreso de Sinaloa, dominado por 24 legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional.

Tras aprobarse la licencia, el presidente del Congreso declaró un receso en la sesión.

Después, Yeraldine Bonilla Valverde, fue designada como gobernadora interina de Sinaloa, por el Congreso del estado, en sustitución de Rubén Rocha Moya.

El pleno dominado por Morena, Bonilla Valverde, quien se venía desempeñando como secretaria de Gobierno, se convirtió en la primera mujer gobernadora de la convulsionada entidad.

Irma Moreno, diputada del PAN, afirmó que la separación del cargo de Rocha Moya llegó tarde ante la crisis que vive Sinaloa, la cual, dijo, no se resolverá nombrando a alguien del mismo partido político.

"Nombrar a alguien del mismo grupo no resuelve la crisis, la agrava", sentenció la panista.

La funcionaria designada se venía desempeñando como secretaria de Gobierno de la entidad.