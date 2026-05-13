Consejeros de INE piden a diputados aplazar elección judicial

La consejera presidenta Guadalupe Taddei y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) llegaron al mediodía a la Cámara de Diputados, para reunirse con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, para exponerle los riesgos de realizar la elección judicial en 2027 y solicitar que se postergue.

"Nuestra propuesta es hacer que las elecciones de Poder Judicial se puedan posponer, que no haya concurrencia, los riesgos logísticos y operativos de ella son altos, tenemos todo un análisis de carácter técnico para ello", explicó el consejero Martín Faz Mora a su llegada.

Señaló que el riesgo deriva del "desdoblamiento de una operatividad y la logística que puede estresar de una manera innecesaria al sistema y al modelo nacional electoral, y puede producir muchas problemáticas. Además de que definitivamente no habría ahorro de absolutamente nada, que es una de las ideas que se dice impulsa la reforma".

Dijo que la propuesta original del INE era aplazarla, aunque se realizara el próximo año; sin embargo, aprueban el planteamiento de los legisladores de moverla al 2028.

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"Posponer para después, aunque sea, ya sería cuestión de afinarlo, nosotros originalmente habíamos hablado de posponerla en el 2027, sin embargo, sabemos que hay una propuesta de posponerla el 28, la verdad es que mientras se posponga es bienvenida la propuesta, por parte del INE", comentó.

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Faz Mora refirió que una elección judicial junto con la concurrente del próximo año elevaría el presupuesto necesario para realizar ambas y rebasaría los elementos de carácter técnico y operativos.

"Hacer una elección concurrente implica un gasto mayor y, por supuesto, que sí se han de ir por la concurrencia, pues implicará que deberán de cubrirse los requerimientos financieros, que son muy superiores a los de regresar a una elección ordinaria normal, pero eso está vinculado fundamentalmente en el tema de la concurrencia. No me gustaría dar en este momento en una cifra, porque todas son tentativas y de escenarios", dijo.

Esta tarde sigue la reunión del presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados con los consejeros Guadalupe Taddei, Arturo Castillo, Arturo Chávez, Blanca Cruz García y Uuc-kib Espadas Ancona; y Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del Instituto.