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Los consejeros actuales del Instituto Nacional Electoral (INE) expresaron su rechazo a un exhorto que los expresidentes del IFE y del INE dirigieron al Congreso. Este exhorto solicitaba la designación urgente de un nuevo presidente para el organismo. En una entrevista posterior a la sesión del jueves, la consejera presidenta, Blanca Yassahara Cruz García, afirmó que su trayectoria de 15 años en el ámbito electoral la habilita para continuar al frente del INE hasta que la Cámara de Diputados tome una decisión al respecto. Cruz destacó que su permanencia en el cargo actual es un asunto colectivo y no de una sola persona, subrayando que su equipo ha demostrado capacidad para enfrentar los desafíos institucionales sin contratiempos significativos.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey calificó como "absolutamente irresponsable" el planteamiento de los expresidentes en relación a la urgencia de nombrar una nueva presidenta. Humphrey argumentó que el INE ha operado en contextos complicados en el pasado y que la ley permite su funcionamiento continuo bajo el actual liderazgo. La consejera insistió en que la propuesta de los expresidentes, especialmente en un contexto electoral próximo, podría considerarse errónea, sugiriendo que no había un consenso general sobre la necesidad de un cambio inmediato en la presidencia del INE.

El día anterior, los expresidentes del INE, incluidos José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, emitieron un posicionamiento donde pedían a la Cámara de Diputados que se realice esta designación a la brevedad y con amplio consenso. Durante esa declaración, Ugalde advirtió que dejar a Cruz en el interinato podría profundizar la crisis actual del organismo. Hizo énfasis en que el INE puede ser recuperado, pero para ello es esencial nombrar a una nueva presidenta.

Leonardo Valdés también hizo un llamado a revisar la composición del actual Consejo General del INE, sugiriendo que los cambios en su liderazgo podrían mejorar la situación del organismo. Mientras tanto, la discusión sobre el futuro liderazgo del INE sigue siendo un tema de debate en el ámbito legislativo y electoral, con implicaciones significativas para el proceso electoral de 2027 que se avecina.

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