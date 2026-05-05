Consejo Universitario UNAM prepara terna para el Patronato
Se discutirán ajustes al Reglamento de Planeación y Evaluación, además de entregar medallas Gabino Barreda y Alfonso Caso a estudiantes
El Consejo Universitario de la UNAM sesionará hoy para analizar y en su caso aprobar la terna de candidatos que será enviada a la Junta de Gobierno de la UNAM para designar a un nuevo integrante del Patronato Universitario en sustitución de Mario Luis Fuentes Alcalá, quien concluyó su encargo conforme a lo establecido por la ley.
Consejo Universitario UNAM analiza designación en Patronato y eméritos
Durante la sesión, el pleno también evaluará los dictámenes para conferir el grado de profesores eméritos a Juan Roberto Mora Catlett y José Narro Robles, en reconocimiento a sus trayectorias académicas y aportaciones a la institución.
Asimismo, el Consejo revisará una propuesta de modificaciones al Reglamento de Planeación y Evaluación de la Gestión Institucional, como parte de los ajustes normativos internos.
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UNAM revisa modificaciones y entrega medallas en sesión del Consejo
En el ámbito académico, también se analizará la entrega de la medalla Gabino Barreda a dos alumnas de la Facultad de Derecho, así como la medalla Alfonso Caso a tres estudiantes de especialización y maestría.
Entre otros asuntos relevantes, el órgano colegiado conocerá el Informe de la Comisión de Difusión Cultural, en el marco de su sesión ordinaria.
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