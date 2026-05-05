logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERIA MULTICOLOR

Fotogalería

FERIA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Consejo Universitario UNAM prepara terna para el Patronato

Se discutirán ajustes al Reglamento de Planeación y Evaluación, además de entregar medallas Gabino Barreda y Alfonso Caso a estudiantes

Por El Universal

Mayo 05, 2026 09:31 a.m.
A
Consejo Universitario UNAM prepara terna para el Patronato

El Consejo Universitario de la UNAM sesionará hoy para analizar y en su caso aprobar la terna de candidatos que será enviada a la Junta de Gobierno de la UNAM para designar a un nuevo integrante del Patronato Universitario en sustitución de Mario Luis Fuentes Alcalá, quien concluyó su encargo conforme a lo establecido por la ley.

Consejo Universitario UNAM analiza designación en Patronato y eméritos

Durante la sesión, el pleno también evaluará los dictámenes para conferir el grado de profesores eméritos a Juan Roberto Mora Catlett y José Narro Robles, en reconocimiento a sus trayectorias académicas y aportaciones a la institución.

Asimismo, el Consejo revisará una propuesta de modificaciones al Reglamento de Planeación y Evaluación de la Gestión Institucional, como parte de los ajustes normativos internos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


UNAM revisa modificaciones y entrega medallas en sesión del Consejo

En el ámbito académico, también se analizará la entrega de la medalla Gabino Barreda a dos alumnas de la Facultad de Derecho, así como la medalla Alfonso Caso a tres estudiantes de especialización y maestría.

Entre otros asuntos relevantes, el órgano colegiado conocerá el Informe de la Comisión de Difusión Cultural, en el marco de su sesión ordinaria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Consejo Universitario UNAM prepara terna para el Patronato
Consejo Universitario UNAM prepara terna para el Patronato

Consejo Universitario UNAM prepara terna para el Patronato

SLP

El Universal

Se discutirán ajustes al Reglamento de Planeación y Evaluación, además de entregar medallas Gabino Barreda y Alfonso Caso a estudiantes

Atacan a agentes de investigación en Celaya; un civil murió
Atacan a agentes de investigación en Celaya; un civil murió

Atacan a agentes de investigación en Celaya; un civil murió

SLP

Pulso Online

La Fiscalía de Guanajuato informó que los elementos realizaban diligencias ministeriales en San José de Guanajuato

Madres cubanas llegan a México para buscar a sus hijos desaparecidos
Madres cubanas llegan a México para buscar a sus hijos desaparecidos

Madres cubanas llegan a México para buscar a sus hijos desaparecidos

SLP

El Universal

Cinco familias recorren Chiapas con visas humanitarias para exigir la localización de migrantes desaparecidos

FGR citará a 50 personas por operativo con agentes de la CIA
FGR citará a 50 personas por operativo con agentes de la CIA

FGR citará a 50 personas por operativo con agentes de la CIA

SLP

El Universal

La investigación busca aclarar la participación de elementos extranjeros en el operativo contra un narcolaboratorio