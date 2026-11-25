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GUANAJUATO, Gto.- Tras consumarse el sexto ataque contra empresas constructoras, de nuevo con la quema de maquinaria pesada, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo informó que el "Escuadrón Antiextorsión" y la Fiscalía General del Estado realizan las indagatorias para actuar contra los responsables.

La mandataria aseveró que la extorsión en contra de empresas contratistas se concentra en la ciudad de Celaya, aunque no están exentos de que ocurra en otros municipios.

"De manera particular, en el caso específico de empresas de construcción se ha focalizado más en este municipio", aseveró.

La noche del lunes 23 de noviembre incendiaron una máquina retroexcavadora que se utilizaba para la pavimentación de calles en la colonia Las Flores, en tanto que en abril, mayo y octubre atacaron los bienes y empleados con armas de fuego o incendios intencionales.

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Este martes, la gobernadora informó que el fenómeno de la extorsión se va presentando en diferentes regiones.

"En el caso de Celaya, cuando hay obra, pues de alguna manera se da o se puede inferir que hay recursos, que las constructoras están acá y entonces puede venir algún tipo de extorsión".