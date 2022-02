COPRED atenderá caso de discriminación contra mujer en Casa Lamm

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- Luego que una mujer otomí fue discriminada en el Centro de Cultura Casa Lamm ya que no le permitieron utilizar los sanitarios de los clientes y la enviaron a los de la cocina, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que enviará una carta a directivos del lugar para condenar la discriminación e instruyó al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED)para atender el caso.

"Y condenamos totalmente lo que ocurrió en Casa Lamm, voy a hacer una carta personal y he pedido a COPRED que intervenga de inmediato en este asunto de discriminación que es sumamente lamentable... Sí, se contactó, no personalmente, pero si COPRED y vamos buscarla personalmente", comentó.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina se pronunció a favor de que se establezcan sanciones administrativas para casos de discriminación, ya que dijo que hay legisladores que se encuentran trabajando en el tema para que Copred pueda sancionar.

"La discriminación también es un delito penal, y puede haber una denuncia en la Fiscalía General de Justicia, pero COPRED no tiene atribuciones para una sanción administrativa, más que entrar a un proceso de capacitación; entonces, tendría que cambiarse la Ley de COPRED para que pudiera haber sanciones administrativas".

El fin de semana el flautista Horacio Franco denunció en sus redes sociales que durante un encuentro en Casa Lamm una compañera otomí que vestía su indumentaria tradicional se le impidió utilizar el baño de clientes y la enviaron a los de la cocina, situación que causó lágrimas en la mujer, quien habría sido auxiliada por varios de los invitados y terminado en una disculpa ofrecida por el gerente del lugar.